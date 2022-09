Gavčom košarkarski naslov na ameriškem prvenstvu

Dan po uspehu nad B-ekipo reprezentance ZDA so argentinski košarkarji le še potrdili zmagoslavje na ameriškem prvenstvu. Svetovni podprvaki iz leta 2019 so v finalu v brazilskem Recifeju premagali gostitelje Brazilce s 75:73. S tem so do naslova ameriškega prvaka prišli brez poraza.

icon-expand Gabriel Deck Ključni igralec argentinske vrste je bil Gabriel Deck, ki je v finalu dosegel 20 točk in sedem skokov. Le 24 ur pred tem so gavči v polfinalu premagali branilce naslova, reprezentanco ZDA. V nasprotju z olimpijskimi igrami in s svetovnim prvenstvom pa vseameriško prvenstvo za zvezdnike iz severnoameriške lige NBA ni velikega pomena.