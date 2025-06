Geben se poslavlja od Cedevite Olimpije

V tekmovalni sezoni 2024/25 je Martinas Geben v dresu Cedevite Olimpije zaigral na 13 tekmah lige ABA in 12 tekmah evropskega pokala.

V evropskem pokalu je v povprečju na parketu preživel malo več kot 14 minut na tekmo in povprečno dosegal 4,8 točke ter 3,1 skoka, v regionalni ligi pa je beležil 5,9 točke in 2,2 skoka v 10,4 minutah na parketu. V Gironi je Geben odigral 21 tekem, v povprečju pa dosegal 9 točk in 5,1 skoka na tekmo.