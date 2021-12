Nadarjeni Zion Williamson je nižji od Dončića, težak pa kar 149 kg

Prvi izbor na naboru Lige NBA leta 2019 Zion Williamson je v ligo vstopil kot naslednji veliki superzvezdnik. Po dveh sezonah, v katerih je od možnih 144 tekem zaigral na zgolj 85, v letošnji sezoni sploh še ni zaigral za svoje moštvo New Orleans Pelicans. Namigovanja o njegovih nezdravih prehranjevalnih navadah in neprofesionalnem obnašanju so posledično iz dneva v dan vse glasnejša.

icon-expand Zion Williamson FOTO: AP

Njegova nadarjenost ni pod vprašajem. Tudi njegove atletske sposobnosti, ko je zdrav in v dobri telesni pripravljenosti, ne. V ligo je stopil kot igralec, ki bo dolgo časa podpovprečne New Orleans Pelicanse končno povzdignil v višave, ali vsaj v končnico. A v tretjem letu med profesionalnimi igralci Zionu Williamsonu to še ni uspelo. Ravno nasprotno, njegovo moštvo je ob njegovi odsotnosti trenutno predzadnje v zahodni konferenci. On pa na parkete Lige NBA ne bo stopil vsaj še en mesec.

Shaqov in Chuckov otrok Poškodbo stopala, ki ga letos ovira v želji, da zaigra za Pelicanse, je staknil v pripravljalnem obdobju. V vmesnem času pa se je po poročanju novinarja EPSNA Tima MacMahona zredil na zavidanja vredno težo 149 kilogramov. Za primerjavo, od slovenskega zvezdnika Luke Dončića je po uradnih meritvah tri centimetre nižji. Njegov videz je na začetku sezone zabaval tudi Shaquilla O'Neila in Charlesa Barkleyja, saj je zadnji ob ogledu posnetkov Williamsovega ogrevanja pred eno od tekem, na kateri ni nastopil, pripomnil, da je "videti kot, da bi jaz in Shaq skupaj imela otroka."

'Zaspal je med ogledom posnetkov tekem' Vodilni možje v franšizi se zavedajo, da kljub slabem fizičnem stanju Williamsona tako nadarjenega igralca ne bodo zlahka zamenjali, zato so ga letos poskušali čim bolj zaščititi pred javnostjo. A to jim ne uspeva najbolje, saj je zdaj novinar Jake Madison, ki Pelicanse redno spremlja, povedal, da so mu njegovi viri v franšizi zaupali, da Williamson rehabilitacije po poškodbi ni vzel pretirano resno. "Zaspal je med ogledom posnetkov tekem," je znano težavo mladeniča iz Salisburyja opisal Madison. Williamson je namreč v svoji prvi sezoni v ligi, vsaj na videz, zaspal med tekmo proti Detroitu. Pozneje se je malo za šalo, malo zares branil s trditvijo, da je "meditiral".

