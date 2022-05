'General' Chris Paul poskrbel za drugo zmago Phoenixa proti Dallasu

Dallas Mavericks so tri četrtine druge tekme držali stik s Phoenix Suns, nato pa je vajeti igre v svoje roke prevzel veteran Chris Paul, ki je poskrbel, da v zaključku dvomov o zmagovalcu ni bilo več. Phoenix po novi zmagi (129:109) sedaj v seriji vodi z 2:0. Luka Dončić je za goste dosegel 35 točk, sedem podaj in pet skokov. Naslednja tekma bo v noči na soboto v Dallasu.

icon-expand Luka Dončić je na prvi tekmi dosegel kar 45 točk, tokrat pa jih je že v prvem polčasu dodal 24. FOTO: AP

Phoenix je drugo tekmo odprl z delnim izidom 9:0. Po prvem košu Luke Dončića je na drugi strani s tremi točkami Devin Booker hitro poskrbel za prvo dvomestno prednost na tekmi (12:2). Nato se je razigral Reggie Bullock, ki je zaporedoma zadel trojko in met s polrazdalje, Dorian Finney-Smith pa je po lepi asistenci Dončića znižal na vsega pet točk (14:9). Po prvi minuti odmora se je v napadu razigral Dončić, na katerega obramba Phoenixa – tako kot že na prvi tekmi – ni imela pravega odgovora. A sonca so še naprej vodila na račun učinkovite igre v napadu, kjer so napadala predvsem Jalena Brunsona. Zato je Jason Kidd svojo drugo opcijo v napadu že sredi prve četrtine potegnil na klop in priložnost ponudil Spencerju Dinwiddieju. Slovenski zvezdnik je na parketu preživel vseh 12 minut prve četrtine. Koliko je bila od njega odvisna igra Dallasa, lepo ponazori podatek, da je bil kot strelec ali asistent odgovoren za kar 24 od skupno 28 točk Mavericksov v tem obdobju. Phoenix je sicer uspel zadržati prednost (32:28), a je bila ta bistveno bolj znosna, kot je kazalo na samem začetku.

Kidd je na začetku drugega dela igre Dončiću namenil nekaj počitka, vajeti v napadu pa je prevzel Dinwiddie, ki je z dvema prostima metoma za 38:38 poskrbel, da je bil izid prvič po začetku poravnan. Nato je svojo drugo trojko v tem delu igre zadel razpoloženi Davis Bertans in Dallas je prvič na srečanju povedel. Latvijec je bil nato eden glavnih razlogov, da je Dallas vse do konca prvega polčasa zadržal prednost. Zadel je tri od šestih poskusov za tri, še bolj razpoložen pa je bil Dončić, ki je sedemkrat vrgel in štirikrat zadel z razdalje. V zadnjih minutah prvega dela je slovenski čudežni deček kar dvakrat zadel v zadnjih sekundah napada, skupno pa je v prvih 24 minutah zbral prav toliko točk, šest podaj in štiri skoke. Drugi dvomesten je bil z 10 točkami Dinwiddie. Velja pa omeniti še učinek dveh rezervistov – ko sta bila na parketu Bertans in Maxi Kleber, je Dallas prvi polčas dobival za deset točk.

Po vrnitvi iz garderobe je Devin Booker pokazal, zakaj velja za enega najboljših košarkarjev na svetu. Dosegel je osem zaporednih točk, od tega dve trojki, in Phoenix zopet vrnil v prednost. Čeprav se je v težavah z osebnimi napakami, ko je prejel svojo četrto, znašel center DeAndre Ayton, ki je zato moral na klop, je Phoenix v naslednjih minutah držal svojo prednost. Predvsem na račun Dončića, ki se mu je v tretji četrtini nekoliko zaustavilo v napadu – dosegel je le dve točki. Pri 76:68 je izgledalo, da bi se lahko domači nevarno odlepili, a je sledil delni izid Dallasa 7:0, nakar je Bullock s svojo drugo zaporedno trojko izid ponovno izenačil na 78:78. V zadnjih minutah pa je na sceno stopil Chris Paul, ki je v svojem slogu začel zadevati s polrazadalje. Po njegovi zaslugi je Phoenix pred zadnjimi 12 minutami vodil za šest (89:83).

icon-expand Chris Paul se je "vklopil" v zadnjem delu tekme. Dallas nanj ni imel pravega odgovora. FOTO: AP