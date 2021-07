Generalka Američanov za OI uspela

Prvi favoriti za zlato kolajno na bližnjem olimpijskem turnirju v deželi vzhajajočega sonca so na štirih pripravljalnih tekmah dosegli dve zmagi proti Argentini in Španiji ter doživeli dva poraza proti Nigeriji in Avstraliji. Izbranci ameriškega selektorja Gregga Popovicha bodo prvo tekmo v Tokiu igrali proti Francozom, v skupinskem delu pa se bodo pomerili še z Iranci in Čehi. Na olimpijskem turnirju bo premierno nastopila Slovenija, njene tekmice v skupini C pa so Španija, Japonska in Argentina. V skupini B bodo igrale Nemčija, Avstralija, Nigerija in Italija.