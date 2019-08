'Harden je boljši strelec od Jordana, to je dejstvo'

Generalni menedžer Houston Rocketsov Daryl Morey je v podcastu 100 Thieves izjavil, da je James Harden ne le po njegovem mnenju, temveč tudi statistično "boljši strelec" kot legendarni Michael Jordan. Jordan je s Chicago Bullsi osvojil šest šampionskih prstanov, Harden pa kljub zbiranju rekordnih strelskih dosežkov še nobenega kot član Oklahome City Thunder (2009-12) in zdaj houstonskih Raket.

"Dejstvo je, da je James Harden boljši strelec od Michaela Jordana. Dajte Jamesu Hardnu žogo in preden jo predate se vprašajte, koliko točk proizvedete, tako je namreč potrebno ocenjevati napad, James Harden pa je daleč na prvem mestu v zgodovini NBA," je dejal Morey.

"Pravijo, da bi Michael Jordan storil več od Jamesa Hardna, če bi ga postavili v današnjo ekipo. To je možno. A če govorite samo o zgodovini NBA ... Če daste temu tipu žogo, koliko točk doseže njegova ekipa, preden žogo dobi nasprotna ekipa. To je James Harden. In vem, da bo to ljudi jezi, a to je preprosto dejstvo."

Le štirikrat v zgodovini

Moreyju je pred novo sezono v Teksas uspelo namesto Chrisa Paulapripeljati Russlla Westbrooka, nekoč Hardnovega soigralca v Oklahoma Cityju. Pri Rocketsih se v lovu na izmuzljivi naslov, ki so ga nazadnje osvojili leta 1995, opirajo tudi na zgodovino.

"Imamo dva nedavna MVP-ja. To, da sta v isti ekipi dva MVP-ja v triletnem obdobju, se je zgodilo le štirikrat v zgodovini NBA. Vsakič je tista ekipa osvojila naslov. Bomo videli, kako se bo razpletlo za nas," je dodal Morey.

Še nikoli toliko metov z razdalje in takšnega izkoristka v napadu

V minuli sezoni je Harden v povprečju dosegal 36,1 točke na tekmo, še posebej je odmeval njegov niz 32 tekem, v katerem je njegovo povprečje poskočilo na 41,1, v tem obdobju pa nikoli ni dosegel manj kot 30 točk. Statistika pravi, da je bil Hardnov met 60-odstoten ali boljši v sedmih od desetih sezon v NBA, medtem ko je Jordanu to uspelo v štirih od 15 sezon. V rubriki "plus/minus" v napadu njegov izkupiček iz minule sezone znaša 10,5 in je višji od katerega koli v karieri legendarnega "Aira".

Jordan ima višje povprečju, če gledamo vso kariero (31,5 točke na tekmo), v primerjavi s Hardnovim povprečjem 29,0 točke. A ocenjevanje samo skozi številke je nehvaležno, ocenjujejo pri Bleacher Reportu, glede na to, da se ekipe v NBA vedno bolj zanašajo na mete z razdalje in se na tekmo v povprečju že na splošno dosega več košev kot kadarkoli v zgodovini. V Jordanovi prvi sezoni v NBA so tako ekipe v povprečju zadele vsega 3,1 trojke na tekmo, v času njegove kariere povprečje nikoli ni preseglo 16,7 trojke.

Za primerjavo so v minuli sezoni v povprečju ekipe na koš zmetale kar 32 metov za tri točke na tekmo, kar je bil nov rekord, tako kot odstotek zadetih metov iz igre (0,524) in izkoristek v napadu (110,4 točke na tekmo). Košarkarski navdušenci seveda nikoli ne bodo zagotovo vedeli, kako bi se Jordan znašel v današnjem času, in kako bi šlo Hardnu v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, zato se bodo debate nadaljevale tudi po začetku nove sezone NBA 22. oktobra.

Izbor najboljših potez Jamesa Hardna v rednem delu sezone 2018/19: