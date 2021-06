George poskrbel, da Clippersi še živijo

Gostje so že v prvem delu povedli za deset točk, nato pa ritma niso zdržali in v tretji četrtini so gostitelji povedli z 62:61. A razigral se je Paul George in moštvo iz mesta angelov je vnovič ušlo na +16.

Phoenix sicer ni igral slabo, a vsakič, ko je gostiteljem uspelo znižati razliko, so Los Angeles Clippers našli učinkovit odgovor.

George je dosegel kar 41 točk, 13 skokov in šest podaj. "Počutimo se dobro, imamo dobre trenerje in veliko zaupanja v našo organizacijo. Ne glede na končni izid držimo skupaj. Na igrišču vedno igramo drug za drugega," je po tekmi recept za zmago za ESPN razložil Reggie Jackson, ki je dosegel 23 točk.

Pri Phoenixu je z 31 koši izstopal Devin Booker, Chris Paul jih je dosegel 22.