George zatajil v ključnih trenutkih, Phoenix zmago oddaljen do finala

Košarkarji Phoenix Suns so le še eno zmago oddaljeni od nastopa v velikem finalu severnoameriške lige NBA. Četrto tekmo finala zahoda proti Los Angeles Clippers so v gosteh dobili s 84:80 in v boju na štiri zmage povedli s 3:1. Tokrat se je najbolj izkazal DeAndre Ayton z 19 točkami, 22 skoki in štirimi blokadami.

icon-expand Devin Booker je bil zopet najboljši strelec sonc. FOTO: AP Devin Booker, ki je v drugem polčasu snel obrazno zaščitno masko, je bil sicer prvi strelec Phoenixa s 25 točkami, vendar je moral dobro minuto pred koncem tekme zapustiti parket zaradi težav z osebnimi napakami. Njegovo nalogo je tako do konca uspešno opravil veteran Chris Paul (18 točk, sedem podaj), ki je zadel dva ključna prosta meta ter pomagal soncem odbiti pozni napad tekmecev. "To je bila nora, zelo čustvena tekma," je o tekmi, na kateri sta imeli obe ekipi slab met iz igre, po zmagi dejal Paul. Clippers, ki so spet igrali brez poškodovanega Kawhija Leonarda, so se v zadnji četrtini sicer približali na točko zaostanka, tudi 12,3 sekunde pred koncem, vendar nikoli niso povedli. Zmaga za Phoenix pomeni, da si lahko v ponedeljek zvečer po lokalnem času prvič po letu 1993 že zagotovijo nastop v finalu NBA. Ta nastop bi bil prvi v finalu tudi za veterana, 11-kratnega udeleženca tekem zvezd All-Star Paula. Prvi strelec Clippers, ki so v uvodnem krogu končnice po sedmih tekmah izločili Dallas Mavericks Luke Dončića, je bil Paul George s 23 točkami, 16 skoki in šestimi podajami, vendar je njegovo predstavo pokvaril slab met iz igre (5/20), ob tega je zadel le enega od devetih poskusov za tri. Nekaj sekund pred koncem ob zaostanku za tri pa je zgrešil tudi dva prosta meta. Reggie Jackson je dodal 20 točk, Ivica Zubac pa 13 točk in 14 skokov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke