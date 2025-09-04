Slovenski reprezentanti z velikodušno gesto navdušili košarkarski svet

Novico o ukradeni sliki je na družbenem omrežju X delil poljski novinar, ki je Košarkarsko zvezo Slovenije in Luko Dončića prosil za pomoč. Njegova objava se je hitro razširila in naletela na veliko odziva. Še pomembneje pa je, da se je sočutno odzvala slovenska reprezentanca.

Varovanci Aleksandra Sekulića so si pred obračunom z Izraelom vzeli čas in se na skupinsko fotografijo znova podpisali ter jo nato podarili nesrečnemu dečku.

Gesta slovenske reprezentance je hitro naletela na val pohval, predvsem na družbenih omrežjih, kjer poljski navijači niso skoparili z izbranimi besedami in lepimi željami.