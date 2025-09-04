Svetli način
Košarka

Slovenski reprezentanti z velikodušno gesto navdušili košarkarski svet

Katovice, 04. 09. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 32 minutami

Avtor
J.B.
Komentarji
18

Slovenski košarkarji na letošnjem Eurobasketu z igro (še) niso navdušili, jim je pa to uspelo z velikodušno gesto, po kateri jim ploska ves košarkarski svet. Potem ko je zaokrožila informacija, da so neznanci 11-letnemu navijaču ukradli sliko s podpisi vseh naših reprezentantov, so mu ti priskrbeli novo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novico o ukradeni sliki je na družbenem omrežju X delil poljski novinar, ki je Košarkarsko zvezo Slovenije in Luko Dončića prosil za pomoč. Njegova objava se je hitro razširila in naletela na veliko odziva. Še pomembneje pa je, da se je sočutno odzvala slovenska reprezentanca. 

Varovanci Aleksandra Sekulića so si pred obračunom z Izraelom vzeli čas in se na skupinsko fotografijo znova podpisali ter jo nato podarili nesrečnemu dečku.

Gesta slovenske reprezentance je hitro naletela na val pohval, predvsem na družbenih omrežjih, kjer poljski navijači niso skoparili z izbranimi besedami in lepimi željami. 

Preberi še Zmaga proti Izraelu prinaša tretje mesto v skupini D

"Čestitke, spoštovanje za to potezo."

"Najboljši ste. Srečno proti Izraelu. Morda se znova srečamo v izločilnih bojih." 

"Izjemno. Hvala vam. Mladi navijač bo navdušen," je bilo le nekaj od številnih komentarjev. 

V času, ko se v športu pogosto govori zgolj o rezultatih, zmagah in statistikah, so slovenski košarkarji dokazali, da srčnost, človečnost in odnos do navijačev pomenijo prav toliko, če ne še več ...

košarka slovenija podpisi
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠeVednoPlešem
04. 09. 2025 11.06
+3
In a so našli storilce, storilca, ahahahahaha Navdušili bi, če bi bojkotirali Izrael, ampak v tem primeru bi jih Fiba izključila s prvenstva, ker Izrael je nedotakljiv
ODGOVORI
3 0
3320.
04. 09. 2025 11.06
+3
Bravo fantje 👏🏻👏🏻👏🏻
ODGOVORI
3 0
oježeš
04. 09. 2025 11.05
+4
Lepa gesta naših košarkarjev. Čestitke!
ODGOVORI
4 0
bu?e24 1
04. 09. 2025 11.04
+3
Kaj majo te poljaki hobi kradet otrokom veselje
ODGOVORI
3 0
Amor Fati
04. 09. 2025 11.00
-3
Prepričan sem, da bi bil isto vesel, če bi mu podarili podpisan reprezentančni dres od Padjena. Tako bi zagotovo dobil dres od bodoče košarkarske velezvezde.
ODGOVORI
0 3
Tadi 1973
04. 09. 2025 10.52
-3
Koliko sem gledal play off naprej, je za nas danes najboljša rešitev poraz in se le na takšen način izognemo Srbiji in Nemčiji vse do finala, vendar bi pa morali do velikega finala v play offu premagati verjetnega zmagovalca skupine C, ki bo verjetno letos velika Grčija in potem zmagovalca med Litvo in Latvijo. Pustimo se presenetiti. Vse je mogoče! Zdaj pa grem stavit na Izrael, ker verjetno naš štab tudi razmišlja tako.
ODGOVORI
1 4
Andrej4567
04. 09. 2025 10.47
+28
Nekaj bi povedal. V medijih Luka gor in dol, Sekulić gor in dol, SLO reprezentanca gor in dol - ljudje dragi, pa se vi sploh zavedate, da je Slovenija ena najmanjših držav na svetu z 2 milijona prebivalcev?? Pa eno malo večje mesto ima toliko prebivalcev, recimo Varšava, da o Parizu sploh ne govorimo. In a vi veste, da ima recimo Francija na razpolago tričetrt Afrike, da od tam potegne igralce, in to v vseh športih? Pa kaj smo mi, palček. In vendar imamo e kup svetovnih prvakov, Luko Dončiča, ki je trenutno največja NBAA zvezda, Tima Gajserja, ki je že leta najboljši motokrosist sveta, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki krojita vrh svetovnega kolesarstva, tamalo Gambretovo, ki je tata mata svetovnega dvoranskega plezanja itd. itd. In zdaj se nekaj obregujete v košarkarje???? Sramota ste !!!
ODGOVORI
30 2
Lenart Čaubi
04. 09. 2025 10.51
+13
Lepo napisano Andrej.
ODGOVORI
14 1
Oliguma
04. 09. 2025 10.52
-10
Dejstvo je, da so zanič..kaj ma to veze z drugimi športi ?
ODGOVORI
2 12
hopcefizelj
04. 09. 2025 10.57
+5
daj, vstani malo iz kavča...
ODGOVORI
6 1
JackRussell
04. 09. 2025 11.03
+3
Ne pozabit na veslače in atlete, strelce ki krojijo sam vrh.
ODGOVORI
3 0
3320.
04. 09. 2025 11.07
💯🎯
ODGOVORI
0 0
oježeš
04. 09. 2025 11.11
Andrej, vidiš, to kar nekateri pišejo, ni domoljubno, ampak zelo negativno do lastnih ljudi. Če ne spoštuješ lastnih državljanov, ne spoštuješ niti sebe. Zelo dobro si napisal, na žalost pa imamo preveč negativcev, ki so sami sebi v ponos, ne pa državi in vsem dobrim ljudem. Ampak, pač tak je svet, vedno se najdejo nekateri, ki so prepričani, da mora biti vse po njihovem drugače pa le kritizirajo. Tako malo nas je, pa toliko negativizma, to smo res najbolj čudna država v svetu.
ODGOVORI
0 0
Andrej4567
04. 09. 2025 11.14
Prav imaš Jack, zato pa sem napisal itd. itd. Kje so še naši šampioni v zimskih športih, Prevci, Mazetova, Kranjec, mali Šeško, rokometaši, odbojkarji, Dejan Zavec...in ogromno drugih. Bralca @Oliguma pa bi vprašal, če mu treba kaj na 4 oči razložiti, da mu potem nikoli več ne bi padlo na pamet nekoga imeti za "zanič".
ODGOVORI
0 0
Volja
04. 09. 2025 10.47
+4
Hej, jaaaj, kako kjut. Je možno dobiti še kje tako reprezentančno kartico s podpisi? 🙏🫶🙌🙌🙌
ODGOVORI
4 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
04. 09. 2025 10.43
-6
Naj se raje skoncentrirajo na obrambo…
ODGOVORI
3 9
bu?e24 1
04. 09. 2025 11.05
+1
Najboljša obramba je ko ne poslušaš eu histerije
ODGOVORI
1 0
