Madžarke na Kodeljevo prihajajo v vlogi favoritinj, a ...

Slovenske košarkarice so v Helsinkih z odliko opravile prvi del naloge v drugem ciklu kvalifikacij za EuroBasket 2025. Drugi del jih čaka v nedeljo na Kodeljevem, ko se bodo pomerile proti favorizirani Madžarski. Na drugi tekmi skupine B je Madžarska na domačem parketu presenetljivo izgubila z Bolgarijo z 68:83. Na lestvici imata Slovenija in Madžarska po dve zmagi in poraz, Bolgarija ter Finska pa zmago in dva poraza. Obračun z vzhodnimi sosedinjami na Kodeljevem bo tako ključen za Slovenke v boju za EP.

Derbi skupine bo odločal o trenutnem prvem mestu na lestvici. Po treh odigranih tekmah sta obe reprezentanci na vrhu z dvema zmagama in porazom. Finska in Bolgarija sta zabeležili zmago in dva poraza.

Za našo izbrano vrsto je debitirala Američanka Jessica Shepard, ki je bila tudi prva strelka Slovenk. Ob 29 točkah je dodala kar 23 skokov.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo junija prihodnje leto gostile Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna), bodo napredovale zmagovalke vseh osmih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Slednje bodo razvrščene na podlagi uradnih Fibinih košarkarskih pravil, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem.

Ne glede na četrtkov presenetljiv domači poraz proti Bolgariji, Madžarke v Ljubljano prihajajo kot favoritinje. V zadnjih letih beležijo odlične rezultate, kar so dokazale s četrtim mestom na zadnjem evropskem prvenstvu v Ljubljani. Njihovo moč so lanskega novembra v prvem kolu aktualnih kvalifikacij občutile tudi Slovenke. V Šopronu je bilo 70:51.

Tudi sicer pa imajo Madžarke veliko boljše razmerje medsebojnih odigranih tekem. Zmagale so namreč že sedemkrat, le dve pripravljalni tekmi sta pripadli Slovenkam. Naše vzhodne sosede so dobile tudi vseh pet uradnih tekem. Še z najbolj tesnim izidom se je končal dvoboj na evropskem prvenstvu leta 2019 v Nišu, ki so ga Madžarke dobile z 88:84.

"Tekma v Helsinkih je bila takšna, kot smo jo pričakovale. Finke so se predstavile kot zahtevne in čvrste nasprotnice. Nekaj časa smo potrebovale, da smo zlomile njihov odpor. To nam je uspelo z agresivno obrambo in hitro ekipno igro. Na krilih izjemne Jessice je bilo vse skupaj veliko lažje. Prvi del naloge je s tem opravljen, naše misli pa smo takoj po tekmi usmerile k Madžarkam. Dobro jih poznamo, gre za izjemno kvalitetno ekipo in čaka nas nova težka preizkušnja. Po nepričakovanem porazu z Bolgarkami bodo v Ljubljano prav gotovo prispele še bolj nabrušene. V naši igri imamo vsekakor še nekaj rezerv in vsi v reprezentanci verjamemo, da z našim pravim obrazom lahko pridemo do pomembne zmage. Pot do uspeha bo s pomočjo navijačev veliko lažja, zato jih vabim, da se v nedeljo na Kodeljevem zberejo v čim večjem številu," je za uradno spletno stran KZS dejal Zala Friškovec.

"Pričakovale smo težko tekmo. Na začetku so Finke igrale zelo čvrsto, v drugem polčasu pa smo pokazale svojo kakovost in prepričljivo prišle do zmage, s katero smo naredile nov korak proti evropskemu prvenstvu. Razmišljati moramo le o naslednji tekmi, se pravi verjetno ključnem dvoboju z Madžarkami v nedeljo pred domačim občinstvom," pa je za spletno stran KZS povedala Eva Lisec.

Zaključek kvalifikacij bo na sporedu februarja prihodnje leto. Slovenke 6. februarja čaka gostovanje v Bolgariji in 9. februarja še domači dvoboj s Finsko. Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih štirih prvenstvih stare celine. Ženski EuroBasket 2025 bodo prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. evropskega prvenstva bodo Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Vsaka država bo med 18. in 22. junijem gostila eno izmed štirih skupin prvenstva. Zaključni del turnirja bo med 23. in 29. junijem potekal v grškem pristaniškem mestu Pireju, kjer bodo kronane tudi evropske prvakinje.