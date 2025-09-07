Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Strasten italijanski selektor poln ljubezni do slovenske košarke

Riga, 07. 09. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
1

Strast, ljubezen do košarke in vzkipljivost so lastnosti, ki krasijo italijanskega selektorja Gianmarca Pozzecca. Ne bomo zlahka pozabili njegovega veselja in "napada" na nemočnega Giannisa Antetokounmpa po zmagi nad Srbijo v osmini finala prejšnjega EuroBasketa. Pred tekmo nam je zagotovil, da svoje strasti in predvsem strasti svojih igralcev nikoli, ampak res nikoli, ne bo miril. Vmes pa je Tržačan dokazal globoko spoštovanje do slovenske košarke, saj jo spremlja že od rane mladosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če ste si ogledali zgornji posnetek, veste vse, kar morate vedeti o Gianmarcu Pozzecci. V njegovo strast in ljubezen do košarke nima nihče na svetu pravice podvomiti. Italijanski selektor je od leta 2022, ko je v osmini finala EuroBasketa presenetil favorizirano Srbijo. Po drugem zaporednem izpadu Srbov v osmini finala evropskih prvenstev, je takratni dosežek italijanske reprezentance izgubil svoj prvotni blišč, a vseeno je jasno, da italijanska reprezentanca igra s ponosom in pod taktirko Pozzecca nikoli ne bo lahek nasprotnik. Za to sta odgovorna predvsem njegov ponos in ljubezen do košarke. Z njim smo govorili v hotelu, v katerem med izločilnimi boji v Rigi bivajo tudi slovenski košarkarji, saj nas je s treninga italijanske reprezentance pregnal požarni alarm. Zato se je zbranim slovenskim novinarjem lahko bolj osebno posvetil. 

Improvizirano novinarsko konferenco je pred tem začel z odo slovenski košarki. Rojen je bil v italijanski Gorici, odraščal je v Slovencem zelo ljubem mestu. "Sem iz Trsta. Vašo košarko zelo spoštujem. Igral sem proti očetu Luke Dončića. Včeraj sem ga srečal. Dotaknil sem se ga, še vedno je neverjetno močan. Nismo vas premagali od leta 2006. To je dejstvo. Čeprav vas je zgolj dva milijona, imate razvito kulturo košarke. To je neverjetno. Eden od najboljših košarkarjev, s katerimi sem igral, je Matjaž Smodiš. Seveda, ko se pogovarjamo o slovenski košarki, moramo govoriti o Luki Dončiću. Spoštujem tudi Alekseja Nikolića, Eda Murića in vse njegove soigralce. Vseeno pa je Luka nekaj posebnega. Zjutraj sem razmišljal o tem, da so Los Angeles Lakers verjetno najbolj ikoničen klub vseh časov. Tam so igrali Jerry West, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, potem sta sledila še Kobe Bryant in Shaquille O'Neal, nato LeBron James in zdaj je glavni igralec Luka Dončić. To je resnično nekaj izjemnega. Zato seveda Slovenijo zelo spoštujemo. Ne bojimo se vas, a vas zelo spoštujemo," je iskreno dejal Pozzecco.

Priznal je, da italijanska javnost od njega in njegovih varovancev nikoli ne sme pričakovati mirnega pristopa na igrišču. "Povedal vam bom neumno zgodbo. Zgodilo se je pred 15, 30 minutami. Po treningu sta začela Sasilou Niang in Mouhamet Diouf igrati ena na ena. Bilo me je strah. To je bolj ali manj ista zgodba, kot mi jo je enkrat povedal Boris Gorenc, ko je začel igrati ena na ena proti Michaelu Jordanu, in igrala sta res na polno. In tam zgoraj je gledal Jerry Krause (takratni športni direktor Chicago Bulls, op. a.). Boris ni mogel igrati košarke na 100 odstotkih, kljub temu pa je od sebe dal več kot 100 odstotkov. Jerry Krause je bil zaskrbljen, ker ga je bilo strah, da bi se Michael Jordan lahko poškodoval. In jaz sem imel isti občutek, bal sem se, da bi se lahko kaj zgodilo. Še posebej, ker Sasilou ni bil na 100 odstotkih. Potem sem si rekel: to je strast. To je užitek v igranju košarke. Užival sta. Kdo sem jaz, da jima rečem, naj ne uživata? Kdo sem jaz, da jima rečem, naj bosta mirna in naj ne igrata na 100 odstotkih? Zakaj bi uničili glavni razlog športa? To je strast in ljubezen do igre. Zato nikoli ne bom prosil svojih igralcev, naj bodo mirni. Vi lahko od mene zahtevate, naj bom miren, ampak tega ne bom naredil. Zato ne izgubljajte časa. Jaz se nikoli v življenju ne bom predal," je Pozzecco z anekdoto obogatil svojo razlago o pristopu do življenja in košarke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italija je skupinski del zaključila na drugem mestu v skupini C, edini poraz pa je doživela proti Grčiji in Giannisu Antetokounmpu. Pred tem obračunom je Pozzecco novinarjem predstavil edinstven način za omejitev prvega zvezdnika Grčije. Dejal je, da bo za Grka "poskrbel" ostrostrelec v dvorani. Seveda se je šalil. V šali smo ga seveda vprašali, kakšen je njegov načrt za Dončića? "Znova sem govoril s svojim prijateljem, ki me je opozoril, da je Dončić manjši od Giannisa, kar pomeni, da ga bo težje zadel. Torej, ne bo lahko. Uporabili pa bomo istega ostrostrelca in isti pristop kot pri Giannisu. Seveda bo tudi užitek igrati proti njemu. Vodi v vsaki statistiki. To nas sicer ne preseneča, ker je Luka Dončić. Je pa tudi odlično fizično pripravljen, kot vedno, čeprav je zdaj v še malo boljši formi," je o NBA zvezdniku dejal Pozzecco.

Preberi še Nekdanji Dončićev soigralec: 'Govoriti le o njem je nespoštljivo do drugih'

Italija bo v tekmo vstopila z najboljšo obrambo na prvenstvu, Slovenija pa z drugim najboljšim napadom. "Jaz imam v obrambi na voljo Franca Baresija, Paola Maldinija, Alessandra Costacurto in Maura Tassottija. Nicolo Melli  je trenutno najboljši obrambni igralec na svetu. Normalno je, da bomo agresivni v obrambi, kar smo počeli tudi do zdaj," je obrambo svojih varovancev pohvalil strastni Pozzecco.

Gianmarco Pozzecco italija slovenija eurobasket luka dončić
Naslednji članek

Aleksander Sekulić: Jaz sem zelo optimističen selektor

SORODNI ČLANKI

Aleksander Sekulić: Jaz sem zelo optimističen selektor

Nekdanji Dončićev soigralec: 'Govoriti le o njem je nespoštljivo do drugih'

Saša Dončić po odlični predstavi: Iz tekme v tekmo rastemo kot ekipa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
07. 09. 2025 08.07
+1
Dobri so tak da ne bo nam lahko!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215