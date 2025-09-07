Strasten italijanski selektor poln ljubezni do slovenske košarke

Če ste si ogledali zgornji posnetek, veste vse, kar morate vedeti o Gianmarcu Pozzecci . V njegovo strast in ljubezen do košarke nima nihče na svetu pravice podvomiti. Italijanski selektor je od leta 2022, ko je v osmini finala EuroBasketa presenetil favorizirano Srbijo. Po drugem zaporednem izpadu Srbov v osmini finala evropskih prvenstev, je takratni dosežek italijanske reprezentance izgubil svoj prvotni blišč, a vseeno je jasno, da italijanska reprezentanca igra s ponosom in pod taktirko Pozzecca nikoli ne bo lahek nasprotnik. Za to sta odgovorna predvsem njegov ponos in ljubezen do košarke. Z njim smo govorili v hotelu, v katerem med izločilnimi boji v Rigi bivajo tudi slovenski košarkarji, saj nas je s treninga italijanske reprezentance pregnal požarni alarm. Zato se je zbranim slovenskim novinarjem lahko bolj osebno posvetil.

Improvizirano novinarsko konferenco je pred tem začel z odo slovenski košarki. Rojen je bil v italijanski Gorici, odraščal je v Slovencem zelo ljubem mestu. "Sem iz Trsta. Vašo košarko zelo spoštujem. Igral sem proti očetu Luke Dončića. Včeraj sem ga srečal. Dotaknil sem se ga, še vedno je neverjetno močan. Nismo vas premagali od leta 2006. To je dejstvo. Čeprav vas je zgolj dva milijona, imate razvito kulturo košarke. To je neverjetno. Eden od najboljših košarkarjev, s katerimi sem igral, je Matjaž Smodiš. Seveda, ko se pogovarjamo o slovenski košarki, moramo govoriti o Luki Dončiću. Spoštujem tudi Alekseja Nikolića, Eda Murića in vse njegove soigralce. Vseeno pa je Luka nekaj posebnega. Zjutraj sem razmišljal o tem, da so Los Angeles Lakers verjetno najbolj ikoničen klub vseh časov. Tam so igrali Jerry West, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, potem sta sledila še Kobe Bryant in Shaquille O'Neal, nato LeBron James in zdaj je glavni igralec Luka Dončić. To je resnično nekaj izjemnega. Zato seveda Slovenijo zelo spoštujemo. Ne bojimo se vas, a vas zelo spoštujemo," je iskreno dejal Pozzecco.

Priznal je, da italijanska javnost od njega in njegovih varovancev nikoli ne sme pričakovati mirnega pristopa na igrišču. "Povedal vam bom neumno zgodbo. Zgodilo se je pred 15, 30 minutami. Po treningu sta začela Sasilou Niang in Mouhamet Diouf igrati ena na ena. Bilo me je strah. To je bolj ali manj ista zgodba, kot mi jo je enkrat povedal Boris Gorenc, ko je začel igrati ena na ena proti Michaelu Jordanu, in igrala sta res na polno. In tam zgoraj je gledal Jerry Krause (takratni športni direktor Chicago Bulls, op. a.). Boris ni mogel igrati košarke na 100 odstotkih, kljub temu pa je od sebe dal več kot 100 odstotkov. Jerry Krause je bil zaskrbljen, ker ga je bilo strah, da bi se Michael Jordan lahko poškodoval. In jaz sem imel isti občutek, bal sem se, da bi se lahko kaj zgodilo. Še posebej, ker Sasilou ni bil na 100 odstotkih. Potem sem si rekel: to je strast. To je užitek v igranju košarke. Užival sta. Kdo sem jaz, da jima rečem, naj ne uživata? Kdo sem jaz, da jima rečem, naj bosta mirna in naj ne igrata na 100 odstotkih? Zakaj bi uničili glavni razlog športa? To je strast in ljubezen do igre. Zato nikoli ne bom prosil svojih igralcev, naj bodo mirni. Vi lahko od mene zahtevate, naj bom miren, ampak tega ne bom naredil. Zato ne izgubljajte časa. Jaz se nikoli v življenju ne bom predal," je Pozzecco z anekdoto obogatil svojo razlago o pristopu do življenja in košarke.