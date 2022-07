Giannis Antetokounmpo bo igral na Eurobasketu

Giannis Antetokounmpo, ki je kot član Milwaukeeja v ligi NBA zadnjo sezono končal med izbranci v prvi peterki najmočnejše lige na svetu, je za Grčijo doslej igral 49 tekem.

"Giannis ima zelo rad državno reprezentanco. Rad ima Grčijo in to bo poudaril tudi z nastopom na EP," je dejal predsednik grške zveze Vangelis Liolios. Poleg nastopov na EP bo najboljši grški košarkar selektorju Dimitrisu Itoudisu na voljo še za dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Štab grške reprezentance je okrepil tudi pomočnik pri Bucksih Josh Oppenheimer.

Grčija bo na EP, ki bo potekalo v štirih državah med 1. in 18. septembrom, igrala v predtekmovalni skupini C, njene tekmice bodo Estonija, Ukrajina, Velika Britanija, Italija in Hrvaška.