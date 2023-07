Giannis Antetokounmpo ne bo prišel v Ljubljano

Dimitris Itudis je grškim novinarjem dejal, da ne ve, kdaj bo dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA na voljo za igro po kirurškem posegu v levem kolenu. "Vprašanje bi bilo treba nasloviti na zdravnike reprezentance in zdravnike Bucksov. Moje informacije so, da se Giannis trudi. Njegov status se pregleduje in kmalu bomo imeli dokončno odločitev, ali mu bo uspelo igrati na svetovnem prvenstvu," je dejal grški selektor.

"Mislim, da se ga splača počakati, saj govorimo o enem najboljših košarkarjev na svetu," je dodal Itudis.

Selektor na skrajšani seznam prav tako ni uvrstil veteranov Kostasa Slukasa in Nicka Calathesa.