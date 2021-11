Antetokounmpo prestrašil navijače Milwaukeeja: Naslednji izziv mogoče ne bo tu

Igralec, ki je najbolj napredoval leta 2017, bil obrambni igralec leta 2020, postal dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA 2019 in 2020 je končno tudi leta 2021 postal prvak lige NBA. To so pokali, ki jih je Giannis Antetokounmpo pri rosnih 26 letih osvojil onkraj oceana. A kaj naredi človek, ki je v svojem športu osvojil praktično vse?

Priljubljeni Grk je decembra lani z Bucksi podpisal petletno pogodbo čeprav si ga je v svoje vrste takrat želelo pripeljati praktično vsako moštvo v ligi. "Vsi so mi pošiljali sporočila naj zapustim Milwaukee," se je časa bred podaljšanjem pogodbe spominjal Giannis. Malo več kot pol leta pozneje je v finalni seriji proti Phoenix Sunsom v povprečju dosegal 35,2 koša, 13,2 skoka in pet podaj na poti do prvega naslova Milwaukeeja po petdesetih letih.

"Odločil sem se, da bom tu ostal navkljub pritisku, čeprav bi bilo lažje oditi. To bi bilo zares lahko narediti," je svojo odločitev argumetiral igralec zaradi katerega so Bucksi občasno uvedli tudi prepovedi vstopa v dvorane za trening (lockout), saj je znan po tem, da na trenutke trenira celo preveč. Antetokounmpo se bo v prihodnosti njihovim prepovedim izognil tako, da bo zgradil lastno košarkarsko dvorano kar doma. "J***š "lockout". Oh moj bog, kolnem," se je v intervjuju s časopisom GQ za trenutek spozabil Grk.

'Naslednji izziv mogoče ne bo tu'

"En izziv je bil osvojiti naslov prvaka in to nam je uspelo. Bilo je težko, ampak nam je uspelo," je povedal trenutni MVP finalne serije. Nato je pomislil o svoji prihodnosti: "Ljubim izzive. Kaj bo moj naslednji izziv? Mogoče ta izziv ne bo tu," je priljubljeni Giannis s svojo odkritostjo šokiral ljubitelje košarke v Milwaukeeju.

"Z družino smo se odločili ostati v tem mestu, ki ga ljubimo in je poskrbelo za nas, za zdaj. Čez dve leti se lahko to spremeni. Z vami sem popolnoma odkrit. Vedno sem odkrit. To mesto ljubim. Ljubim to skupnost in želim pomagati kolikor je mogoče," je svojo prvotno izjavo malo omilil Grk.