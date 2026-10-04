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Grški zvezdnik debitiral v dresu Miamija

Ljubljana, 04. 10. 2026 13.49 pred 7 urami 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Giannis Antetokounmpo

Pred začetkom nove sezone lige NBA je bilo prvič na delu tudi moštvo Miami Heat z eno svojih največjih novih okrepitev. Giannis Antetokounmpo je v Quebecu odigral prve minute v dresu Miamija in svoji novi ekipi pomagal do prepričljive zmage nad Torontom s 129:105.

Grški zvezdnik je na parketu preživel 14 minut, v tem času pa dosegel devet točk. Čeprav je šlo šele za pripravljalno tekmo, je bil njegov nastop deležen precejšnje pozornosti, saj je bil to prvi vpogled v to, kako se bo dvakratni MVP znašel v novem okolju. Miami je imel tekmo večinoma pod nadzorom, največ točk pa je dosegel Tim Hardaway Jr. Nekdanji član Dallasa je prispeval 14 točk, Pelle Larsson pa jih je dodal 13. Pri Torontu je bil z 15 točkami najbolj razpoložen RJ Barrett.

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Obljubljenega obračuna med dvema velikima zvezdnikoma vendarle ni bilo. Kawhi Leonard namreč za Toronto ni nastopil, zato je bil Giannisov prvi nastop v ospredju večera.

Pripravljalne tekme se bodo nadaljevale tudi v naslednjih dneh. Na parket bodo med drugim stopili LA Clippers in Golden State Warriors ter Denver Nuggets in Utah Jazz. Los Angeles Lakers Luke Dončića bodo svojo predsezono odprli proti Sacramentu.

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Giannis Antetokounmpo Miami Heat liga NBA košarka pripravljalne tekme

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