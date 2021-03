Giannis kar ni mogel verjeti: Jaz, LeBron, Luka, Jokić in Steph? Konec je, fantje!

Na vprašanje, ali je seznanjen, v kateri peterki bo igral, je sloviti grški košarkar Giannis Antetokounmpo, odgovoril: "Ne, nisem seznanjen." Ko mu je novinarka pojasnila, v kateri peterki bo igral, se mu je v grlu skorajda zataknila perutnička, ki si jo je ravno bil privoščil. "To je začetna peterka? Ja, konec je, fantje. Jaz, LeBron, Luka, Jokić in Steph? Človek, to je dobra prva peterka,"se je od navdušenja smejalo dvakratnemu MVP-ju rednega dela sezone lige NBA. Še bolj navdušen je bil, ko je izvedel, da ga jeLeBron James, ki je zavoljo največ zbranih glasov izbiral kot prvi, izbral kot prvega.