Giannis po osvojitvi NBA-prstana šel po točno 50 piščančjih kroketov

"Ta prenos v živo gleda 150.000 ljudi. Želim naročiti 50 piščančjih kroketov. Ne 51, ne 49. Želim točno 50 kosov," je rekel prodajalki hitre prehrane, potem ko je na zadnji tekmi finala lige NBA proti Phoenix Suns dosegel natanko 50 točk in bil na koncu izbran tudi za najkoristnejšega košarkarja finala lige NBA. Milwaukee Bucks so finalno serijo sicer dobili z izidom 4:2, potem ko so Suns dobili uvodni dve tekmi.