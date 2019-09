Giannis se zaveda svojih pomanjkljivosti: Želim se izboljšati pri metu za tri

24-letni grški reprezentant je bil v rednem delu sezone 2018/2019 praktično neustavljiv. Ob skoraj 28 točkah je na tekmo beležil še 12,5 skoka ter 5,9 asistence na tekmo. In to ob zelo slabem metu za tri točke. Ta je bil v prvem mesecu sezone naravnost katastrofalen – znašal je le okoli 10 odstotkov–, v nadaljevanju pa se je nekoliko izboljšal. Na koncu rednega dela je ‘Greek Freak’ za tri zadeval malenkost več kot eno četrtino vseh metov (25,6 %). Ob tem je jasno, da ima Giannis Antetokounmpo še veliko manevrskega prostora za napredek, česar se zaveda tudi sam. V intervjuju, objavljenem na Twitter profil moštva Milwaukee Bucks, je dejal, da bi mu boljši met z razdalje bistveno olajšal celotno igro: "Ljudje pravijo, da brez meta za tri točke ne bom nikoli postal eden od najboljših, a sem pravkar osvojil naziv MVP. Menim, da lahko brez meta osvojim tudi naslov prvaka, a kljub temu si ga želim izboljšati. Natančnejši met z razdalje bi mi olajšal igro. Že v prejšnji sezoni se je moja natančnost proti koncu izboljševala in to si želim nadaljevati tudi letos."

Kritiki na Giannisov račun so bili glasni predvsem v končnici, ko proti Toronto Raptorsom nikakor ni zmogel razviti svoje razpoznavne igre. Raptorji so mu namenjali bistveno več pozornosti kot ostale ekipe in so ga skušali zaustaviti že na njegovi polovici, s tem pa so preprečili Antetokounmpov značilen hiter slog košarke. Močno razširjeno je bilo mnenje, da bi bil razplet finala vzhodne konference drugačen, če bi bil Grk boljši pri metu za tri točke. A številke pravijo drugače. Antetokounmpo je trojke proti Torontu ob treh poizkusih in pol na tekmo zadeval 33-odstotno, kar je daleč od odličnega, a nikakor ni tako slabo. Dejstvo, da najboljši igralec rednega dela tedaj ni bil tako razpoložen, gre bolj pripisati izjemni obrambi kasnejših prvakov, ki so ob Kawhiju Leonardu imeli še kar nekaj odličnih defenzivnih igralcev.

Bucksom se je pred sezono priključil tudi eden najboljših strelcev v zgodovini lige Kyle Korver, ki bo za nasprotnike predstavljal še dodatno težavo. Veliko se bo od 38-letnega veterana očitno skušal naučiti tudi njegov 13 let mlajši soigralec. Na socialnih omrežjih so namreč že zaokrožili videoposnetki, na katerih omenjeni dvojec skupaj vadi prav met z razdalje.