Giannis v solzah postal tretji najmlajši MVP v zgodovini lige NBA

Giannis Antetokounmpo, zvezdnik Milwaukee Bucks, je prejel najprestižnejšo nagrado lige za najkoristnejšega igralca (MVP) prvenstva. V svoji šesti sezoni v NBA je v povprečju dosegal po 27,7 točke, 12,5 skoka in 5,9 podaje, s čimer je popeljal Bucks do najboljšega razmerja zmag in porazov v ligi, 60-22. Čeprav so bili po rednem delu sezone prvi nosilci končnice, so v playoffu izgubili v finalu vzhodne konference proti poznejšim prvakom NBA, Toronto Raptors.

Giannis je postal šele drugi Evropejec, ki je prejel laskavi naziv za najkoristnejšega igralca lige. FOTO: AP Giannis Antetokounmpoje v glasovanju za nagrado prejel več glasov kot lanski zmagovalec, James Harden(Houston Rockets) ter Paul George(Oklahoma City Thunder), ki sta bila preostala finalista za prestižen naslov. Grški reprezentant je postal šele drugi košarkar Milwaukeeja z nagrado MVP, pred njim je to uspelo le slovitemu Kareemu Abdul-Jabbarju, ki je bil najboljši košarkar lige trikrat (1971, 1972, 1974). GIANNIS Pred Antetokounmpom je le še en evropski košarkar osvojil to nagrado; leta 2007 je bil prvi mož lige NBA Nemec Dirk Nowitzki, v prvi sezoni soigralec Dončića pri Dallas Mavericks. "Hvala bogu, da mi je dal ta izjemen talent. Rad bi se zahvalil moštvu, soigralcem. Potrebna je več kot ena oseba, da osvojiš kar 60 tekem. Vsakič, ko sem prišel v garderobo, sem videl soigralce, pripravljene na boj. Bili so pripravljeni iti z menoj v vojno," se je uvodoma za najprestižnejšo nagrado lige zahvalil mladi Grk, nato pa ni pozabil niti na trenersko ekipo na čelu z Mikom Budenholzerjem, ki je pred tem osvojil naslov za trenerja leta, ter tudi vodstvu in lastnikom ekipe,"ker ste verjeli vame, ko sem se vam pridružil kot 18-letnik iz Grčije". Posebna zahvala je šla tudi njegovemu očetu, Charlesu Antetokounmpu, ki je umrl leta 2017. "Med vsakim korakom, ki ga naredim na parketu, mislim na očeta,"je dejal novi MVP lige. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi nagrada za najboljšega trenerja v Milwaukee

Najboljši trener leta je drugič v karieri postal strateg Milwaukeeja Mike Budenholzer, prvič je to nagrado osvojil na klopi Atlante pred štirimi leti. Branilec Los Angeles Clippers Lou Williamsje skupno tretjič, sicer pa drugič zaporedoma, postal najboljši šesti igralec lige, nagrado za najboljšega obrambnega igralca je prejel center Utah Jazz Rudy Gobert, košarkar, ki je v minuli sezoni najbolj napredoval, pa je postal branilec Toronto Raptors, Kamerunec Pascal Siakam. Liga NBA je podelila tudi dve nagradi za življenjsko delo; prejela sta ju legenda Bostona Larry Birdin Los Angeles Lakers, Magic Johnson. PREBERITE ŠE: Luki Dončiću uspelo: Prišel, videl, postal novinec leta!