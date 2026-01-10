Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Giannis vzel LeBronov dres: 'Nikoli ne veš, kdaj je zadnjič'

Los Angeles , 10. 01. 2026 18.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Giannis Antetokounmpo in LeBron James

Poleg odmevne zmage Milwaukee Bucks nad Los Angeles Lakers je veliko pozornosti požela tudi interakcija med zvezdnikoma obeh ekip, LeBronom Jamesom in Giannisom Antetokounmpom. Grk je namreč domov odnesel dres ameriške legende in potem komentiral: "Nikoli ne veš, kdaj je zadnjič."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

LeBron James je že tretje leto zapored najstarejši košarkar v ligi NBA. To je že njegova 23. sezona med košarkarsko elito in utegnilo bi se zgoditi, da je tudi zadnja.

Čeprav zaradi pedantne fizične priprave še ne kaže znakov staranja, ne bi bilo presenetljivo, če bi se že po tej sezoni odločil končati kariero. Prav zato je Giannis Antetokounmpo srečanje z Lakersi izkoristil tudi za to, da je domov odnesel dres legendarne številke 23.

"Nikoli ne veš, kdaj je zadnjič. Morda sva se zadnjič pomerila med seboj," je zvezdnik Milwaukeeja dejal po tekmi, ki jo je njegovo moštvo dobilo s 105:101. Priznal je, da je po obračunu sam odšel do Jamesa in ga prosil za njegov dres.

Giannis Antetokounmpo in LeBron James
Giannis Antetokounmpo in LeBron James
FOTO: Profimedia

"To mi ogromno pomeni. LeBron je vzor za vsakega športnika. Neverjetno je, da je tako konstanten že 23 let. Vsako prilonžnost, ki jo dobim, da lahko tekmujem s tako legendo, bom izkoristil. Tega nikoli ne bom jemal za samoumevno," je dodal.

"Grški čudak", kot pravijo Antetokounmpu, v tej sezoni dosega 29,2 točke in 9,8 skoka na tekmo. Z Milwaukeejem pa zaseda šele 11. mesto vzhodne konference. 31-letnik je vso svojo kariero član Bucksov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

LeBron vrnil pohvalo

"Vedno je lepo slišati takšne besede in se meriti z največjimi, kot so Stephen Curry, Kevin Durant in Giannis," pa je pohvalo vrnil LeBron James. Dodal je, da tudi grški zvezdnik ni več najmlajši, saj igra že 13. sezono, zato so njegove številke še bolj hvale vredne.

košarka nba giannis antetokounmpo lebron james

Mavericks v pričakovanju daljše odsotnosti Anthonyja Davisa

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
cekin
Portal
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
moskisvet
Portal
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Rekla je, da ima prevelikega
Rekla je, da ima prevelikega
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
dominvrt
Portal
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
voyo
Portal
Nesmrtni
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445