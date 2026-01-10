Giannis vzel LeBronov dres: 'Nikoli ne veš, kdaj je zadnjič'

LeBron James je že tretje leto zapored najstarejši košarkar v ligi NBA. To je že njegova 23. sezona med košarkarsko elito in utegnilo bi se zgoditi, da je tudi zadnja.

Čeprav zaradi pedantne fizične priprave še ne kaže znakov staranja, ne bi bilo presenetljivo, če bi se že po tej sezoni odločil končati kariero. Prav zato je Giannis Antetokounmpo srečanje z Lakersi izkoristil tudi za to, da je domov odnesel dres legendarne številke 23.

"Nikoli ne veš, kdaj je zadnjič. Morda sva se zadnjič pomerila med seboj," je zvezdnik Milwaukeeja dejal po tekmi, ki jo je njegovo moštvo dobilo s 105:101. Priznal je, da je po obračunu sam odšel do Jamesa in ga prosil za njegov dres.