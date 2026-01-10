Giannis vzel LeBronov dres: 'Nikoli ne veš, kdaj je zadnjič'

LeBron James je že tretje leto zapored najstarejši košarkar v ligi NBA. To je že njegova 23. sezona med košarkarsko elito in utegnilo bi se zgoditi, da je tudi zadnja.
Čeprav zaradi pedantne fizične priprave še ne kaže znakov staranja, ne bi bilo presenetljivo, če bi se že po tej sezoni odločil končati kariero. Prav zato je Giannis Antetokounmpo srečanje z Lakersi izkoristil tudi za to, da je domov odnesel dres legendarne številke 23.
"Nikoli ne veš, kdaj je zadnjič. Morda sva se zadnjič pomerila med seboj," je zvezdnik Milwaukeeja dejal po tekmi, ki jo je njegovo moštvo dobilo s 105:101. Priznal je, da je po obračunu sam odšel do Jamesa in ga prosil za njegov dres.
"To mi ogromno pomeni. LeBron je vzor za vsakega športnika. Neverjetno je, da je tako konstanten že 23 let. Vsako prilonžnost, ki jo dobim, da lahko tekmujem s tako legendo, bom izkoristil. Tega nikoli ne bom jemal za samoumevno," je dodal.
"Grški čudak", kot pravijo Antetokounmpu, v tej sezoni dosega 29,2 točke in 9,8 skoka na tekmo. Z Milwaukeejem pa zaseda šele 11. mesto vzhodne konference. 31-letnik je vso svojo kariero član Bucksov.
LeBron vrnil pohvalo
"Vedno je lepo slišati takšne besede in se meriti z največjimi, kot so Stephen Curry, Kevin Durant in Giannis," pa je pohvalo vrnil LeBron James. Dodal je, da tudi grški zvezdnik ni več najmlajši, saj igra že 13. sezono, zato so njegove številke še bolj hvale vredne.
