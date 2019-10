Giannis: Z Luko in Porzingisom se Dallasu obeta svetla prihodnost

"Mislim, da imata Luka in Kristaps pred seboj izjemno svetlo prihodnost. Luka glede na svojo mladost izjemno obvlada 'pick and roll,' najde podajo ali pa zadene met. In zdaj, ko ima ob sebi še Porzingisa, ki trojke meče dva, tri, štiri korake za črto, bodo obrambe proti njima zelo trpele," je nadaljeval Giannis Antetokounmpo, sicer MVP rednega dela pretekle sezone lige NBA.

"Smo dobra ekipa. Letos in drugo leto bomo še naprej gradili na ekipi. Zagotovo bodo prišli in odšli še nekateri igralci. Osredotočili se bomo na igralce, ki jih imamo tukaj," pa je po tekmi ameriškim novinarjem v Dallasu razlagal Luka Dončić, ki je zablestel v zadnji minuti prvega polčasa s tremi zaporednimi trojkami. "Zagotovo je to poletje drugačno od preostalih: mislim, da bo liga NBA bolj konkurenčna. Kar nekaj odličnih igralcev je v različnih ekipah. Najpomembnejša stvar je, da se osredotočiš nase in na svojo ekipo,"je prepričan Ljubljančan. "Je izjemen igralec, igrala sva skupaj le dve tekmi. Kar nekaj časa mora miniti, da se vse skupaj sprocesira. Smo na pravi poti," je član zlate slovenske reprezentance z Eurobasketa 2017 pokomentiral uvodno sodelovanje z latvijskim čudežnim dečkom Kristapsom Porzingisom.