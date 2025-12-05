Giannis želi zamenjati sredino, kaj lahko ponudijo Lakersi?

Po poročanju dobro obveščenega 'insajderja' lige NBA Shamsa Charanie naj bi Giannis Antetokounmpo v Milwaukeeju počasi izgubljal živce. Bucksi so sicer sezono začeli dobro, s štirimi zmagami in porazom, nato pa se je vse obrnilo na glavo. Trenutno so z desetimi zmagami in 13 porazi na 10. mestu vzhodne konference, predstave čete trenerja Doca Riversa pa, kot kaže, grškega superzvezdnika ne navdajajo z optimizmom. Skupaj z agentom naj bi se že sestal z vodstvom kluba in predlagal, da mu najdejo novo sredino.

Charania je ob tem sporočil, da naj bi položaj rešili v prihajajočih tednih oziroma še pred 5. februarjem, ko se v ligi NBA izteče rok za menjave. Ob tem se pojavlja ključno vprašanje: kje bi utegnil Giannis kariero nadaljevati? Kot najbolj verjetna destinacija se omenja New York. Knicksi so bili za odličnega Grka zelo zagreti že letos poleti, a do dogovora med kluboma ni prišlo, tudi sam Antetokounmpo pa naj bi si najbolj želel selitve v 'mesto, ki nikoli ne spi.' Ob tem bi lahko v zameno za prvaka lige iz leta 2021 sestavili tudi zelo mamljiv 'paket', ki bi vseboval Karl-Anthonyja Townsa in Mikala Bridgesa. A Kratkohlačniki še zdaleč niso edini, ki se bodo podali v lov za enega najboljših igralcev lige, če se bo ta dejansko znašel na tržišču.