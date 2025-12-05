Svetli način
Košarka

Giannis želi zamenjati sredino, kaj lahko ponudijo Lakersi?

Los Angeles, 05. 12. 2025 15.18 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.V.
Komentarji
1

Eden največjih zvezdnikov lige NBA Giannis Antetokounmpo naj bi razmišljal o spremembi sredine. Čeprav ga pogodba z Milwaukee Bucks veže vse do leta 2028, naj bi skupaj z agentom in vodstvom Bucksov že iskali rešitve. Se lahko zgodi, da bo v Los Angelesu združil moči z Luko Dončićem?

Bosta Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo združila moči?
Bosta Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo združila moči? FOTO: Profimedia

Po poročanju dobro obveščenega 'insajderja' lige NBA Shamsa Charanie naj bi Giannis Antetokounmpo v Milwaukeeju počasi izgubljal živce. Bucksi so sicer sezono začeli dobro, s štirimi zmagami in porazom, nato pa se je vse obrnilo na glavo. Trenutno so z desetimi zmagami in 13 porazi na 10. mestu vzhodne konference, predstave čete trenerja Doca Riversa pa, kot kaže, grškega superzvezdnika ne navdajajo z optimizmom. Skupaj z agentom naj bi se že sestal z vodstvom kluba in predlagal, da mu najdejo novo sredino.

Charania je ob tem sporočil, da naj bi položaj rešili v prihajajočih tednih oziroma še pred 5. februarjem, ko se v ligi NBA izteče rok za menjave. Ob tem se pojavlja ključno vprašanje: kje bi utegnil Giannis kariero nadaljevati? Kot najbolj verjetna destinacija se omenja New York. Knicksi so bili za odličnega Grka zelo zagreti že letos poleti, a do dogovora med kluboma ni prišlo, tudi sam Antetokounmpo pa naj bi si najbolj želel selitve v 'mesto, ki nikoli ne spi.' Ob tem bi lahko v zameno za prvaka lige iz leta 2021 sestavili tudi zelo mamljiv 'paket', ki bi vseboval Karl-Anthonyja Townsa in Mikala Bridgesa. A Kratkohlačniki še zdaleč niso edini, ki se bodo podali v lov za enega najboljših igralcev lige, če se bo ta dejansko znašel na tržišču.

Austin Reaves v tej sezoni igra v življenjski formi.
Austin Reaves v tej sezoni igra v življenjski formi. FOTO: AP

Kaj lahko ponudijo Lakersi?

Nedvomno je Antetokounmpo še kako mamljiv tudi za najbolj slovito franšizo v ligi NBA. Da Jezernikov ne gre nikdar odpisati, so dokazali že v začetku februarja, ko so v eni izmed najbolj odmevnih menjav v zgodovini v svoje vrste zvabili slovenskega superzvezdnika Luko Dončića. Nekaj podobnega bodo morali ponoviti še enkrat, če bodo želeli ujeti še dvakratnega najkoristnejšega igralca rednega dela.

Preberi še LeBron žrtvoval nor niz, Reaves si želi hiter povratek Dončića

V primeru, da jim uspe veliki met, se bodo Lakersi (skoraj) zagotovo morali odreči Austinu Reavesu, ki je v tej sezoni v izjemni formi in bi si s takšnimi predstavami utegnil zagotoviti tudi nastop na tekmi vseh zvezd. A ker je plača odličnega branilca bistveno nižja od Antetokounmpove, bi morali Lakersi v posel vključiti še kar nekaj igralcev. Bleacher Report poroča, da bi ob Reavesu Crypto.com Areno verjetno zapustili še Maxi Kleber, Dalton Knecht in bodisi Jarred Vanderbilt bodisi Gabe Vincent. Ob Antetokounmpu pa bi se iz Milwaukeeja v Kalifornijo preselili še Alex Antetokounmpo in Amir Coffey ali Cole Anthony.

Težava Jezernikov je, da Bucksom nimajo za ponuditi dodatnih izborov na naboru, z izjemo menjave izbora v letu 2032. Nedvomno lahko katera izmed preostalih ekip sestavi za Buckse bolj mamljivo ponudbo, a če smo se v preteklosti kaj naučili, je to, da Lakersov ne gre nikdar odpisati.

košarka liga nba Giannis Antetokounmpo los angeles lakers
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
8282
05. 12. 2025 16.17
Lakersi bi naredili ogromno napako če menjali za Giannisa.
ODGOVORI
0 0
