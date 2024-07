Slovenci so brez večjih težav odpravili Novo Zelandijo, a časa za počitek ni. Že v soboto varovance Aleksandra Sekulića čaka na papirju najzahtevnejši nasprotnik na poti do olimpijskih iger.

"Takoj po tekmi z Novo Zelandijo se je štab lotil priprave na Grčijo. Določene stvari so že bile pripravljene, vendar smo si vseeno morali ogledati tudi te tekme, ki so bile odigrane tukaj. Kar je najbolj pomembno, smo tam, kjer smo želeli biti, v polfinalu, še vedno smo v igri za olimpijsko vozovnico. Z Grki bi se morali srečati prej ali slej, če bi želeli oditi na olimpijske igre," je na treningu pred tekmo z Grčijo dejal slovenski selektor.

"Kar se tiče motiva, to ne bi smelo biti vprašanje. Še enkrat poudarjam, smo v kvalifikacijah za olimpijske igre, kar je naš največji motiv. Pomembno bo kako se bomo taktično lotili nasprotnika. Imajo izjemno talentirano in izkušeno ekipo iz največjih tekmovanj, tudi zaključni turnir Evrolige je večina že igrala. Pred nami je velik izziv," je povedal Sekulić.

A na drugi strani bo nasproti stala izredno kvalitetna ekipa, kjer seveda glavno nevarnost predstavlja dvakratni MVP lige NBA Giannis Antetokounmpo. Ko se visokorasli Grk spusti v prodor, ga lahko zaustavi le malo kdo, če sploh.

"Giannis in Luka se bosta prvič srečala v reprezentančnem dresu, kar bo zagotovo poslastica za gledalce, za nas pa velik izziv. Giannisa mislim, da se ne da ustaviti, razmišljamo kako ga lahko omejimo. Pa ne samo njega, tudi ostale. Imajo enega izmed najboljših podajalcev, ki igra v Evroligi, (Nicka) Calathesa, imajo izkušnje, tako pri branilcih kot tudi pri centrih, imajo višino. Ko igrata skupaj (Georgios) Papagiannis in Antetokounmpo to izgleda zastrašujoče," je grški tabor povzel Sekulić.

Z njim se je strinjal Leon Stregar: "Vsi vemo kakšna ekipa je Grčija, kdo igra za njih in kje igrajo ti igralci. Mislim, da bo to zelo težka tekma, ampak s pravim pristopom se nimamo česa bati."

"Najtežje je to, da si veliko tekem sledi v kratkem obdobju. Igralci so po naporni sezoni prišli na kvalifikacijski turnir. Verjamem pa, da veliki igralci niso nikoli utrujeni in upam, da bo to držalo tudi za nas," pa je za konec dodal selektor Slovenije.