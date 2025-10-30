Giannisovo polaganje 'zažgalo' internet: 'Korakal je do Grčije in nazaj'

Upoštevanje košarkarskega pravila korakov je bilo že zgodovinsko gledano v ligi NBA precej ohlapno. Vse skupaj se je v zadnjih letih še poslabšalo, številni privrženci najmočnejše košarkarske lige na svetu pa menijo, da se to pravilo v zadnjih letih sploh več ne upošteva. Voda na mlin njihovim trditvam je tudi dogodek z dvoboja med Milwaukeejem in New Yorkom. Prvi zvezdnik Bucksov Giannis Antetokounmpo je namreč v enem izmed prodorov očitno naredil več kot le dva dovoljena koraka, sodniki pa so koš brez pomislekov priznali.

Posnetek je na spletu hitro postal viralen, ob tem pa so ga uporabniki okrasili s številnimi domiselnimi komentarji. "Giannis je zakorakal do Grčije in nazaj," je zapisal eden izmed uporabnikov, drugi pa dodal: "Giannisov učbenik: kako doseči koš v petih korakih." Številni so bili tudi kritični do lige NBA. "NBA se je odločila, da umakne pravilo korakov," je bil zelo popularen komentar, ali pa: "Ni čudno, da je FBI vzel NBA pod drobnogled." Čeprav je večina ob posnetku zbijala šale, se številni zaskrbljeno sprašujejo, kako dolgo bodo sodniki podobnim potezam še gledali skozi prste in ali določena pravila v ligi NBA sploh še veljajo.