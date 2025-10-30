Svetli način
Košarka

Giannisovo polaganje 'zažgalo' internet: 'Korakal je do Grčije in nazaj'

Milwaukee, 30. 10. 2025 14.24

Najkoristnejši igralec rednega dela lige NBA leta 2021 Giannis Antetokounmpo je v tej sezoni znova v odlični formi, a na zadnji tekmi proti New Yorku so si številni, bolj kot njegovih 37 točk, zapomnili sporno polaganje, ob katerem je odlični Grk naredil precej več kot dva koraka.

Upoštevanje košarkarskega pravila korakov je bilo že zgodovinsko gledano v ligi NBA precej ohlapno. Vse skupaj se je v zadnjih letih še poslabšalo, številni privrženci najmočnejše košarkarske lige na svetu pa menijo, da se to pravilo v zadnjih letih sploh več ne upošteva. Voda na mlin njihovim trditvam je tudi dogodek z dvoboja med Milwaukeejem in New Yorkom. Prvi zvezdnik Bucksov Giannis Antetokounmpo je namreč v enem izmed prodorov očitno naredil več kot le dva dovoljena koraka, sodniki pa so koš brez pomislekov priznali.

Posnetek je na spletu hitro postal viralen, ob tem pa so ga uporabniki okrasili s številnimi domiselnimi komentarji. "Giannis je zakorakal do Grčije in nazaj," je zapisal eden izmed uporabnikov, drugi pa dodal: "Giannisov učbenik: kako doseči koš v petih korakih." Številni so bili tudi kritični do lige NBA. "NBA se je odločila, da umakne pravilo korakov," je bil zelo popularen komentar, ali pa: "Ni čudno, da je FBI vzel NBA pod drobnogled." Čeprav je večina ob posnetku zbijala šale, se številni zaskrbljeno sprašujejo, kako dolgo bodo sodniki podobnim potezam še gledali skozi prste in ali določena pravila v ligi NBA sploh še veljajo.

KOMENTARJI (3)

ptuj.si
30. 10. 2025 16.42
Nič novega, to dela konstantno.
nomis1
30. 10. 2025 16.13
+1
sodniki so sigurno videli korake. vprasanje je zakaj jih niso dosodili? kaj je bil njihov namen??? ker
Slovenska pomlad
30. 10. 2025 15.46
+5
Cirkus liga v cirkus državi.
