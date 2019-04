Giannisu dvoboj z Embiidom, ki se je nato 'zapletel' z Bledsoejem

Embiid (z žogo) prodira pod koš Milwaukeeja, kjer ga ustavljata Brook Lopez in Giannis Antetokounmpo (spodaj).

Prerivanje Bledsoeja in Embiida, ki bi kmalu preraslo v vsesplošen pretep:

Zmaga Milwaukee Bucksov nad Philadelphia 76ersi pomeni, da so Jeleni izenačili izkupiček iz leta 1974, ko so imeli v Kareemu Abdulu-Jabbarju tudi najkoristnejšega igralca lige. Kaj lahko bi se zgodba leta 2019 ponovila, saj je Giannis Antetokounmpo z novo neverjetno predstavo, v kateri je dosegel 45 točk in jim v 35 minutah na parketu dodal še 13 skokov, šest podaj in pet blokad, še podkrepil svojo kandidaturo za naslov MVP v rednem delu sezone.

Bucksi so z zmago potrdili prvo mesto v vzhodni konferenci. V mestu bratovske ljubezni je blestel Grk Antetokounmpo, domači center Joel Embiidpa je dosegel svoj drugi trojni dvojček v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Embiid je na tekmi dosegel 34 točk, v svojo statistiko pa je vpisal še po 13 skokov in podaj. Prve "iskrice" so poletele že po dobrih dveh minutah tekme, ko je po zadetem metu za tri točke Antetokounmpa v hrbet Embiida odrinil Eric Bledsoe.

PHIMIL

Budenholzer: Morda je bolje, da se to zgodi zdaj

Kamerunec je proti njemu vrgel žogo, ta pa mu jo je poslal nazaj v njegove prsi. V prerivanje sta se nato vmešala tudi oba trenerja in sodniki, Miku Scottuter Embiidu so delivci pravice po ogledu posnetkov podelili tehnični napaki, tretjega najboljšega strelca Bucksov Bledsoeja pa z dvema tehničnima napakama izključili.

"Morda je bolje, da se to zgodi zdaj. Nobena ekipa si ne želi, da ji kdo manjka in upam, da bomo zdaj pametnejši in boljši," je menil trener najboljše ekipe lige Mike Budenholzer.

Izjemen dvoboj Antetokounmpa in Embiida na tekmi Philadelphia 76ers ‒ Milwaukee Bucks: