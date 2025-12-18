Giddey vknjižil šesti trojni dvojček sezone in vodil Chicago do zmage

V Chicagu sta se srečala soseda na lestvici vzhodne konference, desetouvrščena ekipa je gostila devetouvrščeno. Bulls so pred tem izgubili osemkrat na zadnjih devetih tekmah, tokrat pa so vendarle naravnali strelske naprave. Vodili so celoten drugi polčas, dokončno pa so tekmeca "pokopali" sredi zadnje četrtine z delnim izidom 11:3, takrat so povečali prednost na 17 točk.
Josh Giddey je vknjižil svoj šesti trojni dvojček v sezoni, dosegel je 23 točk, temu pa dodal še po 11 skokov in asistenc. Coby White je dodal 25 točk, Nikola Vučević pa 20, zbral je tudi devet skokov. Za Chicago je bila to šele druga zmaga na zadnjih 14 medsebojnih srečanjih s Clevelandom, pri katerem je Donovan Mitchell prispeval 32 točk.
Nekoliko bolj izenačeno je bilo v Minneapolisu, toda tudi tam posebne drame na koncu ni bilo. Pri izidu 106:103 je trojko za goste dosegel Jock Landale, po zgrešenem metu domačih pa je nato prednost na osem točk povišal Jaren Jackson, z 28 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Minnesota je izgubila šele drugič na zadnjih devetih tekmah.
Izida:
Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 127:111
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 110:116
