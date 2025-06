Gilgeous-Alexander: Ne zdi se resnično

"Ne zdi se resnično. Toliko ur, toliko trenutkov in čustev, toliko noči, ko nismo verjeli. Noro je pomisliti, da smo zdaj tukaj," je v izjavi po tekmi dejal MVP finala. Oklahoma je po razpadu velike trojice igralcev - Kevin Durant , Russell Westbrook in James Harden - dolgo gradila za prihodnost, ta pa jo je v prejšnji sezoni že dosegla, a malce prehitro.

"Ta zasedba je za to trdo garala, opravila je svoje in si povsem zaslužila naslov," je dodal Shai Gilgeous-Alexander . Kljub poškodbi prvega zvezdnika Indiane Tyresa Haliburtona v prvi četrtini, so se domači košarkarji dolgo mučili s tekmeci. Zlomili so jih v tretjem delu, ki so ga dobili s 34:20.

Z nazivom MVP finala je postal eden od 11 košarkarjev, ki so to združili z nazivom najkoristnejšega igralca rednega dela. Kresala so se mnenja, ali si to nagrado bolj zasluži Gilgeous-Alexander ali Nikola Jokić po novi izjemni sezoni pri Denver Nuggets. Nuggets so v polfinalu zahoda proti Oklahomi padli prav tako po sedmih tekmah, liga NBA pa je nato oznanila zmagovalca štiri dni po seriji z Denverjem.

"Zame je to zmaga za družino, za prijatelje in vse, ki so bili v mojem kotu, ko sem odraščal. Pomeni mi vse. Zato igramo ta šport, da bi zmagali. Imamo ekipo igralcev s tovrstno miselnostjo. Storili smo vse, kar morajo storiti zmagovalci. Igrali smo trenutku primerno in zdaj smo tu," je še za konec dodal MVP lige in finala.