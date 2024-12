Gilgeous-Alexander ob novi zmagi Oklahome do strelskega rekorda

Kanadski košarkar Shai Gilgeous-Alexander je dosegel strelski rekord v severnoameriški ligi NBA. Za zmago ekipe iz Oklahome proti Indiani s 120:114 je prispeval 45 točk, njegov met iz igre pa je znašal 15-22. Lepemu točkovnemu izkupičku je dodal še osem podaj, sedem skokov ter po dve ukradeni žogi in blokadi.

Zasedba iz Oklahome je dosegla deveto zmago v nizu, z razmerjem zmag in porazov 24-5 pa je vodilna v zahodni konferenci. Boljši izkupiček v dosedanjem delu rednega dela ima le Cleveland (26-4) v vzhodni konferenci. Poleg navdahnjenega 26-letnega kanadskega branilca sta se izkazala tudi Jalen Williams z 20 točkami ter Isaiah Hartenstein z 11 točkami in 13 skoki, kar je njegov enajsti dvojni dvojček v tej sezoni. Pri Indiani je bil najbolj učinkovit Andrew Nembhard s 23 točkami. Lep podvig je v noči na petek uspel košarkarjem iz Atlante, ki so na dvoboju proti Chicagu nadoknadili 21 točk zaostanka, v zadnji četrtini pa so dosegli kar 50 točk. Najbolj učinkovit igralec je bil Jalen Johnson s 30 točkami, kar je njegov strelski rekord v ligi NBA, temu pa je dodal še 15 skokov. Za zmago s 141:133 je Trae Young prispeval 27 točk in 13 asistenc, pri zasedbi iz vetrovnega mesta pa je bil najbolj učinkovit Zach LaVine s 37 točkami.

Pravi triler so gledalci videli na Floridi, kjer je košarkar Miamija Tyler Herro v lokalnem obračunu proti Orlandu odločilni točki dosegel 0,1 sekunde pred koncem dvoboja za končno zmago z 89:88. Herro je bil z 20 točkami tudi prvi strelec gostujoče zasedbe, v domači, kjer so manjkali prvi zvezdniki Paolo Banchero, Franz in Moritz Wagner, pa je Jalen Suggs dosegel 29 točk. Washington je dosegel šele peto zmago v tej sezoni, potem ko je na domačem parketu premagal Charlotte s 113:110. Junak dvoboja je bil Jordan Poole s 25 točkami, ob tem je 8,1 sekunde pred zadnjim zvokom sirene zadel tudi odločilen met za tri točke. Houston je v New Orleansu slavil s 128:111, najbolj učinkovita moža pa sta bila Jalen Green s 30 in Cam Whitmore s 27 točkami.

Milwaukee je v odsotnosti obeh največjih zveznikov Giannisa Antetokounmpa in Damiana Lillarda v Brooklynu klonil s 105:111, najbolj razpoložen igralec mrežic pa je bil Cameron Johnson z 29 točkami. Zach Edey z 21 točkami in 16 skoki ter Jaren Jackson z 21 točkami in 11 skoki sta najbolj zaslužna za visoko zmago Memphisa proti Torontu s 155:126. Portland je doma premagal Utah s 122:120, Detroit pa v gosteh Sacramento s 114:113. Liga NBA, izidi:

