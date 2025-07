Rekordna pogodba za Gilgeous-Alexandra, Milwaukee odpustil Lillarda

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na naboru leta 2018 je bil izbran kot 11. izbor po enem letu igranja univerzitetne košarke. Prvo sezono v NBA je odigral za Los Angeles Clippers, ki so ga nato poslali v Oklahomo kot del menjave za Paula Georga . Menjava, ki se je postarala kot ena najboljši v zgodovini franšize iz Oklahome, ki je pred tem delovala v Seattlu.

Kanadski branilec je bil vodja ekipe skozi celotno sezono, po zmagi v finalu pa je bil 26-letnik razglašen za MVP-ja finala, potem ko je bil že izbran za MVP-ja finala zahodne konference in tudi za MVP-ja rednega dela sezone.

V odločilni, sedmi tekmi finalne serije je Oklahoma City Thunder premagala Indiana Pacerse z izidom 103:91 in osvojila prvi naslov. Čeprav se formalno šteje tudi naslov ekipe SuperSonics iz leta 1979, v klubu in med navijači ta trofeja ni priznana kot del Oklahomine zgodovine.

Potem ko so si Milwaukee Bucks z večletno pogodbo v vrednosti 107 milijonov dolarjev uspeli iz vrst Indiane pripeljati Mylesa Turnerja, so poskrbeli še za en velik pretres – odpustili so svojo superzvezdniško organizatorsko silo igre, Damiana Lillarda, ki trenutno okreva po strgani ahilovi tetivi.