Gilgeous-Alexander s 40 točkami potopil Cleveland

"Nocoj smo prikazali dobro predstavo. Naredili smo, kar smo morali. Toda za nas je bil to samo še en večer košarke, še en večer tekmovanja. Igrali smo pred najboljšimi navijači v ligi NBA. Dali smo vse od sebe in dosegli želeni izid," je za televizijo TNT po tekmi povedal kanadski igralec. Luguentz Dort je k zmagi dodal 22 točk, Jalen Williams pa 19.

Junak večera v Oklahoma Cityju je bil Shai Gilgeous-Alexander s 40 točkami, čeprav je šel zgodaj počivat na klop in zadnjih 12 minut tekme sploh ni igral. To je bila za 26-letnika že 18. tekma v karieri z vsaj 40 točkami, strelskemu izkupičku pa je dodal še osem podaj in tri skoke.

Pri gostih je bil najopaznejši Darius Garland z 20 točkami, medtem ko je Donovan Mitchell razočaral z le osmimi točkami pri skromnem metu iz igre 3-15. To je bil za Cleveland najhujši poraz v sezoni. Tako Oklahoma kot Cleveland imata zdaj na vrhu lige isti izkupiček zmag in porazov v sezoni: 34-6. Večina analitikov lige NBA pričakuje, da se bosta prav omenjeni dve ekipi to sezono junija pomerili za naslov.

DeMar DeRozan je z 31 točkami pomagal Sacramento Kings do presenetljive domače zmage s 132:127 nad drugo ekipo zahodne konference, Houston Rockets, ki je tako končala niz petih zaporednih zmag. Malik Monk je dodal 28 točk, Domantas Sabonis pa 20. V Washingtonu je Devin Booker dosegel 37 točk, Kevin Durant pa 23, s čimer so Phoenix Suns premagali domače Wizards s 130:123. V gosteh so zmagali tudi Indiana Pacers, ki so v Detroitu po zaslugi 28 točk Mylesa Turnerja in 26 Pascala Siakama premagali Pistons s 111:100.