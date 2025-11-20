Svetli način
Košarka

'Gladka zmaga v Kragujevcu nas ne sme zavesti, Radnički bo še kako nevaren'

Ljubljana, 20. 11. 2025 08.25 | Posodobljeno pred 1 uro

A.V.
1

Odbojkarji ACH Volleyja so z odliko opravili prvi del zadnje kvalifikacijske naloge za uvrstitev v skupinski del elitne Lige prvakov, potem ko so v Kragujevcu brez izgubljenega niza (3:0) slavili zmago proti tamkajšnjemu Radničkemu. Varovanci trenerja Igorja Kolakovića so prevladovali v vseh prvinah odbojkarske igre in si pred povratno tekmo, ki bo z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO na sporedu čez teden dni v Ljubljani, priigrali zelo lepo prednost.

A Igor Kolaković opozarja, da prepričljiva zmaga v Srbiji še ne pomeni končnega slavja. 

"Ne glede na lepo rezultatsko prednost moramo biti zelo previdni. Radnički lahko igra precej bolje in prepričan sem, da bodo njegovi odbojkarji na povratni tekmi v Ljubljani storili vse, da nam pokvarijo zabavo," je po tekmi v Kragujevcu in zmagi s 3:0 v nizih dejal vidno zadovoljni strateg ACH Volleyja.

"Izjemno pomembna zmaga za našo ekipo. Bili smo psihološko bolje pripravljeni, kot smo bili v Romuniji. Uspeli smo izkoristiti šibke točke Radničkega. Sedaj imamo veliko prednost pred povratnim obračunom, a se moramo hkrati zavedati, da bo Radnički v Ljubljani igral bolje in tvegal vse. To nas ne sme zmesti pri jasnem cilju, ki ga imamo in to je uvrstitev v skupinski del lige prvakov," je še pristavil izkušeni črnogorski strokovnjak.

Pred povratnim obračunom, ki ga bomo naslednji četrtek neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO, veseli dejstvo, da je po velikih zdravstvenih težavah celotno tekmo odigral kapetan ekipe Tine Urnaut. Odlične igre kaže nadarjeni Luka Marovt, ki je bil ob standardno dobrih 'senatorjih' Alenu Pajenku, Tončku Šternu, Gregorju Ropretu in Janiju Kovačiču prvo ime tekme v Kragujevcu. 

korcula1
20. 11. 2025 09.46
Včeraj je bilo zlahka,bravo
Novice
Šport
POP IN
TV oddaje
Ostalo
