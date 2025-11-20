'Gladka zmaga v Kragujevcu nas ne sme zavesti, Radnički bo še kako nevaren'

"Ne glede na lepo rezultatsko prednost moramo biti zelo previdni. Radnički lahko igra precej bolje in prepričan sem, da bodo njegovi odbojkarji na povratni tekmi v Ljubljani storili vse, da nam pokvarijo zabavo," je po tekmi v Kragujevcu in zmagi s 3:0 v nizih dejal vidno zadovoljni strateg ACH Volleyja.

"Izjemno pomembna zmaga za našo ekipo. Bili smo psihološko bolje pripravljeni, kot smo bili v Romuniji. Uspeli smo izkoristiti šibke točke Radničkega. Sedaj imamo veliko prednost pred povratnim obračunom, a se moramo hkrati zavedati, da bo Radnički v Ljubljani igral bolje in tvegal vse. To nas ne sme zmesti pri jasnem cilju, ki ga imamo in to je uvrstitev v skupinski del lige prvakov," je še pristavil izkušeni črnogorski strokovnjak.

Pred povratnim obračunom, ki ga bomo naslednji četrtek neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO, veseli dejstvo, da je po velikih zdravstvenih težavah celotno tekmo odigral kapetan ekipe Tine Urnaut. Odlične igre kaže nadarjeni Luka Marovt, ki je bil ob standardno dobrih 'senatorjih' Alenu Pajenku, Tončku Šternu, Gregorju Ropretu in Janiju Kovačiču prvo ime tekme v Kragujevcu.