Glas iz Partizana prek Olimpije do konca sezone pri Mornarju iz Bara

Nadarjeni Gregor Glas je svoje prve profesionalne korake napravil v Sloveniji, nato pa se je pred nekaj sezonami preselil v Srbijo. V Srbiji je bil nazadnje del velikana iz Beograda, za katerega je nastopal v elitni Evroligi in Ligi ABA.

Gregor Glas se članskemu moštvu ljubljanskega kolektiva ne bo pridružil v sezoni 2022/23, saj bo kot posojeni košarkar Cedevite Olimpije sklenil sezono v Baru pri ekipi Mornar Barsko zlato.

V svoji profesionalni karieri je Glas nosil dres Sixt oziroma Koper Primorske, srbskega Dynamica in nazadnje Partizana. Svoje najboljše predstave je kazal v dresu Dynamica, kjer je v sezoni 2020/21 dosegal v povprečju 18,1 točke, 4,2 skoka in 2,9 asistence na obračun. Glas je bil vseskozi tudi del reprezentanc mlajših starostnih kategorij Slovenije, svoje najboljše predstave pa je leta 2021 kazal na Challengerju za reprezentance do 20. leta, kjer je v povprečju dosegal 18,4 točke, 5 skokov in 2,6 asistence na tekmo.