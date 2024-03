Glas: Naša želja je, da prekinemo niz porazov

Košarkarji Cedevite Olimpije v marcu še čakajo na prvo zmago. To bodo poskušali doseči to soboto, ko bodo v 24. krogu lige Aba gostili Mornar iz Bara. Proti predzadnjemu moštvu lige bodo Ljubljančani skušali prekiniti niz porazov in si hkrati zagotoviti čim boljše izhodišče pred končnico. Tekmo si boste lahko v soboto ob 17.00 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Ljubljančani bodo skušali v Areni Stožice proti kolektivu iz črnogorskega obmorskega mesta Bar prekiniti niz treh zaporednih porazov v regionalni ligi. Zasedba glavnega trenerja Zorana Martića bo hkrati skušala ostati v boju za četrto mesto na lestvici tekmovanja, kjer so po izkupičku zmag in porazov trenutno izenačeni z Zadrom (14 zmag, devet porazov), a ima Zadar, ki je Olimpiji minuli konec tedna prizadejal tretji zaporedni poraz, boljši izkupiček v medsebojnih obračunih. "Pred nami je še ena zelo pomembna in hkrati zahtevna tekma. Zavedamo se, da bo ekipa Mornarja na tekmo prišla motivirana, v zadnjem obdobju so naši tekmeci po slabšem uvodu v sezono dvignili raven svoje igre. Naša želja je, da prekinemo niz porazov, še posebej pred domačimi navijači, ki jih ob tej priložnosti vabim na tekmo, saj nam lahko pomagajo, da pridemo do te pomembne zmage," je pred obračunom z Mornarjem, kjer je tudi preživel delček svoje kariere, povedal Gregor Glas.

Gregor Glas

"Zelo pomembna tekma za nas. V Stožicah želimo na obračunu z Mornarjem prekiniti niz treh zaporednih porazov. Mornar je ekipa, ki je ne smeš podcenjevati, v zadnjem obdobju pa so naši tekmeci precej dvignili formo in zabeležili nekaj pomembnih zmag, ki so jih dvignili z zadnjega mesta na lestvici. Pred nami je dober izziv, a menim, da imamo dovolj motivacije in znanja, da uresničimo svoje cilje," je pred sobotno tekmo povedal glavni trener Zmajev Zoran Martić.

V regionalni ligi je Mornar po 23 odigranih tekmah pri izkupičku petih zmag in 18 porazov. Črnogorci imajo eno zmago več kot novomeška Krka, ki je trenutno na zadnjem mestu lestvice, potem ko je Mornar sezono začel z eno zmago na prvih 15 tekmah. Na osmih tekmah pred prihodom v Ljubljano je zasedba, ki jo s klopi vodi glavni trener Mihailo Pavićević, zabeležila štiri zmage. V zadnjem kolu pred dvobojem s Cedevito Olimpijo je Mornar tesno ugnal Igokeo s 86:84. Dvoboj je z zabijanjem v zadnjih izdihljajih srečanja odločil Uroš Luković. Pri Mornarju so štirje košarkarji dosegli dvomestno število točk, največ, 20, jih je dal Marcus Weathers.

Na prvem medsebojnem srečanju v Baru so bili Zmaji na sicer rezultatsko izenačeni tekmi večino časa v ospredju, ključno razliko na poti do zmage z rezultatom 86:74 pa so si ustvarili na začetku zadnje četrtine. V dvorani Topolica so bili v zeleno-oranžni zasedbi strelsko v ospredju Karlo Matković (24), Jaka Blažič (19) in Justin Cobbs (16), pri Mornarju pa je 16 točk dosegel Weathers, sledila pa sta mu Tavian Dunn-Martin (11) in Nemanja Vranješ (10).