Glas ob morebitnem povratku v reprezentanco: Vpoklica še nisem dobil

Dunaj, 09. 11. 2025 17.02 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M. , S.M.
Gregor Glas je bil izbran za najkoristnejšega igralca lige ABA v mesecu oktobru. Slovenski reprezentant je po selitvi v avstrijsko prestolnico našel pravo formo. Po epizodi v Cedeviti Olimpiji, kjer se je boril z omejeno minutažo in slabšimi predstavami, se je 24-letnik vrnil tudi v boj za vpoklic v slovensko reprezentanco.

Gregor Glas je odlično odprl novo sezono lige ABA. 24-letnik je na štirih oktobrskih tekmah v povprečju zbral 19 točk, 4,8 skoka in 2,8 asistence in bil izbran za najkoristnejšega igralca lige. Slovenec pravi, da je nagrada potrditev dobrega dela in truda, ki ga je vložil med poletnimi pripravami.

Glas je v prvem krogu svoji ekipi pomagal do tesne zmage nad ljubljansko Ilirijo (85:84). S 27 točkami je bil daleč najboljši strelec svoje ekipe, ki letos piše zgodovino avstrijske košarke v ligi ABA. V nedeljo se 24-letnik vrača v slovensko prestolnico. Gostoval bo pri Cedeviti Olimpiji, pri kateri je imel v prejšnji sezoni vse prej kot lepo izkušnjo.

Ekipa BC Vienna orje ledino avstrijske košarke v ligi ABA. Postali so prvi predstavniki naših severnih sosedov v regionalni ligi. S selitvijo na Dunaj je Glas očitno zadel v polno. Že po prvem mesecu je pokazal formo, po kateri ga poznamo tudi iz slovenske izbrane vrste. Slovenec je Avstrijcem hvaležen za priložnost, s katero oživlja svojo kariero.

Glasove izboljšane predstave so zanimive tudi v luči novih reprezentančnih tekem, ki nas čakajo konec meseca. Varovanci Aleksandra Sekulića bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovali na Švedskem in doma pričakali košarkarje Estonije. 198 centimetrov visoki branilec je bil član zasedbe, ki je Slovenijo zastopala na svetovnem prvenstvu leta 2023.

Gregor Glas
Gregor Glas FOTO: Damjan Žibert

Ob vprašanju Sanje Modrić o morebitnem vpoklicu si 24-letnik ni želel špekulirati: "To ni vprašanje zame. Vpoklica še nisem dobil. Ne vem, če je spisek že objavljen, bomo videli. Zagotovo imam še veliko za pokazati, mislim, da sem šele dobro začel svojo pot. Z veseljem bi pomagal svoji državi, ni pa na meni, da o tem odločam.

