Glas: Od domačega parketa se želimo posloviti z zmago

Ljubljansko Cedevito Olimpijo v petek ob 18.00 čaka zadnja domača tekma v ligi Aba v koledarskem letu 2023. Zmaji bodo v Hali Tivoli, kjer so v zadnjem krogu regionalne lige z 91:79 premagali Krko, gostovali Cibono, proti kateri bodo lovili že deseto zmago v ligi Aba v tej sezoni. Tekmo si boste lahko v petek ob 18.00 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO!

"Pred nami je še zadnja domača tekma v tem koledarskem letu, pomerili se bomo z vedno neugodno ekipo Cibone. Zagotovo se želimo od domačega parketa v tem letu posloviti z zmago, obenem si želimo, da nas v Tivoli pride podpret čim večje število navijačev. Dali bomo vse od sebe, da se čim bolje pripravimo, in da tekmo dobimo," je pred petkovim dvobojem v tivolski dvorani povedal Olimpijin branilec Gregor Glas.

"Kot že zadnjih nekaj tednov, tudi tokrat krmarimo po naših mejah. Moramo ostati pozitivni in napraviti vse, da zabeležimo zmago na zadnji tekmi prve polovice rednega dela tekmovanja. Uspeh bi dobro del vsem nam, v čakanju na boljše čase, ko se v optimalno stanje vrnejo igralci, ki okrevajo," je pred obračunom s Cibono povedal glavi trener članske zasedbe Cedevite Olimpije, Simone Pianigiani. V četrtek sta po prilagojenem programu vadila Jaka Klobučar in Aleksander Šaškov, na treningu so se Zmajem znova pridružili trije košarkarji mladinske ekipe. V torek je v Stožicah v 12. kolu rednega dela BKT EuroCupa gostoval turški Bešiktaš, ki je ljubljanski zasedbi zadal dvanajsti poraz v Evropskem pokalu v tej sezoni. Po začetnem vodstvu Bešiktaša (20:10) so Zmaji v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje na parketu, v svojih rokah nekajkrat imeli tudi vodstvo, a Bešiktaš se je oddaljil v zaključku tretje četrtine, Turki pa nato vodstva niso več izpustili iz svojih rok. V zaključku srečanja so se zeleno-oranžni približali na tri točke zaostanka, a zmaga z rezultatom 88:83 je vseeno odšla v Carigrad. Karlo Matković je dosegel 22 točk, Justin Cobbs je v statistiko vpisal 19 točk in osem asistenc. Sledila sta DJ Stewart s 16 točkami in kapetan Jaka Blažič z 11 točkami.

Cibona je prejšnji teden zamenjala glavnega trenerja, na klop zagrebškega kolektiva pa je sedel Dino Repeša. Takoj po prihodu na mesto vodje stroke je Cibona z rezultatom 91:87 premagala Igokeo, za Zagrebčane pa je to bila to peta zmaga na zadnjih sedmih tekmah v regionalni ligi. Pred tem so izgubili pet zaporednih tekem za uvod v novo tekmovalno sezono na regionalni sceni. Trenutno je zagrebški kolektiv pri izkupičku petih zmag in sedmih porazov, s tem pa pred začetkom 13. kola tekmovanja zasedajo deseto mesto.

Najbolj učinkovit igralec Cibone v regionalni ligi je Aleksandar Aranitović, ki v povprečju dosega 15,4 točke, 4,5 skoke in 2,1 asistence na tekmo v 28,0 minutah, ki jih v povprečju prebije na parketu. Izkazal se je tudi na zadnji tekmi regionalnega tekmovanja z Igokeo, ko je v malo manj kot 30 minutah igralnega časa dosegel 21 točk in temu dodal štiri skoke. Zagrebška Cibona sicer v ligi Aba po 12 odigranih tekmah s 17 točkami zaseda 10. mesto, Olimpija pa je s štirimi točkami več četrta.

V dvoboj z Zmaji Cibona vstopa po dveh zaporednih zmagah v hrvaškem državnem prvenstvu v tem tednu. Volkovi iz Zagreba so v ponedeljek z rezultatom 89:76 premagali Alkar, v sredo pa so z rezultatom 85:78 ugnali Škrljevo. Na prvi tekmi sta bila najboljša strelca Cibone Krešimir Radovčić z 22 in Domagoj Vuković z 21 točkami, na drugi pa Ivan Perasović s 23 in Aranilović z 21 točkami.