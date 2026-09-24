Glas odslej na Hrvaškem

Gregor Glas bo igral za hrvaški Samobor, ki in je že odigral prvo uradno tekmo za ta klub. Samobor je v Zagrebu odigral uvodno tekmo kvalifikacij Fibinega evropskega pokala proti slovaški ekipi Prievidza. Slovenec je dosegel enajst točk, Hrvati pa so visoko izgubili (83:102).

Glas, ki je v svoji karieri med drugim nosil tudi dres beograjskega Partizana, je minulo sezono preživel na Dunaju. Krčan je igral tudi v Črni gori za Mornar, v Srbiji za Partizan in Dynamic Vip Pay Beograd in v Sloveniji za Koper.