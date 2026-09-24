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Glas odslej na Hrvaškem

Beograd, 24. 09. 2026 09.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Gregor Glas

Občasni slovenski košarkarski reprezentant Gregor Glas, ki je nazadnje igral za Dunaj, še prej pa za Cedevito Olimpijo, bo kariero nadaljeval v na Hrvaškem. Ekipa iz Samoborja je potrdila, da je za prihajajočo sezono podpisala pogodbo s 25-letnim in 197 cm visokim Slovencem.

Gregor Glas
Gregor Glas
FOTO: Liga ABA

Gregor Glas bo igral za hrvaški Samobor, ki in je že odigral prvo uradno tekmo za ta klub. Samobor je v Zagrebu odigral uvodno tekmo kvalifikacij Fibinega evropskega pokala proti slovaški ekipi Prievidza. Slovenec je dosegel enajst točk, Hrvati pa so visoko izgubili (83:102). 

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Glas, ki je v svoji karieri med drugim nosil tudi dres beograjskega Partizana, je minulo sezono preživel na Dunaju. Krčan je igral tudi v Črni gori za Mornar, v Srbiji za Partizan in Dynamic Vip Pay Beograd in v Sloveniji za Koper.

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