Glas: Vedno, ko pride priložnost, jo bom z veseljem zagrabil in se potrudil pomagati ekipi

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Stožicah na obračunu 16. kola rednega dela lige ABA z rezultatom 91:58 premagali FMP Soccerbet, vpisali tretjo zmago v nizu in tako na najlepši možen način zaključili obdobje treh zaporednih domačih tekem. Zmaji bodo teden preživeli na gostovanjih. V torek in četrtek jih čakata evropski preizkušnji v Bolgariji proti Hapoelu Jeruzalemu in Litvi z Lietkabelisom Panevežysom, nato pa v nedeljo še pot v Dubaj v okvirju regionalne lige.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Novo leto se iz rezultatskega vidika za košarkarje Cedevite Olimpije ni moglo začeti bolje. Ljubljanski zmaji so v nedeljo v Stožicah na obračunu 16. kola rednega dela AdmiralBet lige ABA z rezultatom 91:58 ugnali FMP Soccerbet, to pa je za ljubljansko zasedbo tretja zaporedna zmaga, skupno 12 na zadnjih 14 tekmah. Hkrati so se Ljubljančani svojim tekmecem oddolžili za poraz v prvem kolu rednega dela tekmovanja. Za četo glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića je uspeh nad kolektivom iz Železnika odlična popotnica pred odhodom na štiri zaporedna gostovanja in torkovim dvobojem s Hapoelom iz Jeruzalema v Bolgariji, ki bi lahko odločal o drugem mestu na lestvici skupine B v Evropskem pokalu.

Rok Radović je bil MVP tekme v Stožicah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pred slovenskimi prvaki je zdaj pot, ki bo trajala 10 dni, v tem obdobju pa bodo odigrali štiri gostujoče tekme, od tega tri v EuroCupu, vse proti neposrednim tekmecem za boljši položaj na lestvici. V torek jih v bolgarskem mestu Samokov čaka obračun s Hapoelom iz Jeruzalema, v četrtek se bodo v Panevežysu udarili z Lietkabelisom, v nedeljo bodo gostovali pri Dubaju, prihodnjo sredo pa še pri JL Bourgu. Na domači parket stoženske dvorane se bodo vrnili 26. januarja, ko v Ljubljano prihaja Mornar - Barsko zlato.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Dobra ekipna tekma. Vsi igralci so igrali za ekipo, dali vse od sebe v obrambi, napadu in v skoku. Priložnost za igranje so dobili vsi. To je tretja zaporedna zmaga v nizu domačih tekem, preden se odpravimo na težko pot štirih gostovanj. Pomembno je bilo, da se iz domače dvorane na pot podamo s pozitivno miselnostjo," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Zanesljiva zmaga, a malo nerealna. Na koncu 30 točk razlike. FMP je dobra ekipa. V prvi četrtini so pokazali, da bodo težek oreh za nas, a nam je steklo v napadu, odigrali smo dobro obrambo in zmagali z veliko prednostjo," je dejal MVP tekme Rok Radović. "Vedno, ko pride priložnost, jo bom z veseljem zagrabil in se potrudil na kakršenkoli način pomagati ekipi. Vesel sem, da sem dobil nekaj minut in odigral dobro," pa je dodal Gregor Glas.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najbolj strelsko učinkovita v zeleno-oranžni zasedbi sta bila tokrat s po 13 točkami Rok Radović (5 skokov) in Jaka Blažič. 12 jih je dodal Devin Robinson, deset pa Aleksej Nikolić. Z izjemo Danila Tasića so se med strelce vpisali vsi igralci Cedevite Olimpije, ki so stopili na parket.