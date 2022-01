Dončić na dobri poti do prve peterke, Curry prejel največ glasov

Med visokimi košarkarji na zahodu najbolje kaže LeBronu Jamesu (2.018.725 glasov), sledi mu srbski center Nikola Jokić (1.649.809 glasov). Če bi se glasovanje končalo sedaj, bi se v prvo peterko prebil še krilni košarkar Los Angeles Clippersov Paul George (1.072.591 glasov). Kako priljubljeni so letos košarkarji Golden Statea, pove podatek, da sta na četrtem oziroma petem mestu Andrew Wiggins in Draymond Green .

Na drugi strani med branilci vodi letos sijajni DeMar DeRozan, ki pri Chicago Bullsih pri 32 letih doživlja novo košarkarsko pomlad. Navijači so mu doslej namenili 1.487.598 glasov, njegovemu najbližjemu zasledovalcu Jamesu Hardnu pa le nekaj več kot 892 tisoč. Blizu je še Trae Young z 862.878 glasovi.

Med visokimi košarkarji pa izstopata dva: Kevin Durant je od vseh prejel drugi največ glasov, zaostaja le za nekdanjim soigralcem Curryjem, in je trenutno pri 2.360.435. Lani najboljši igralec finala Giannis Antetokounmpo pa mu diha za ovratnik, saj je tudi on zbral preko dva milijona glasov, in sicer 2.145.835. Na tretjem mestu je center Philadelphie 76ersov Joel Embiid, sledita pa mu Jayson Tatum in Jimmy Butler.