Glasovanje za tekmo zvezd: Dončić že na drugem mestu Zahoda

Po prvih objavljenih rezultatih je bil Luka Dončić v zahodni konferenci na četrtem mestu, zdaj pa je za seboj pustil celo branilca Stephena Curryja in Jamesa Hardena.

Skupno gledano (tako na Zahodu kot Vzhodu) je na glasovanju večje število glasov kot Dončić dobila le trojica košarkarjev. To so LeBron James (LA Lakers/2.779.812), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee/2.670.816) in Kyrie Irving (Boston/2.381.901).

Na tekmo zvezd se s strani glasovalcev uvrsti zgolj prva peterka najboljših na Zahodu in Vzhodu, ostale košarkarje pa naknadno izberejo trenerji moštev lige NBA do konca januarja.