Glasove tri trojke v končnici prevesile tehtnico na stran Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so tretjič zaporedoma in triindvajsetič v zgodovini postali zmagovalci pokala Spar. V finalu v Ljubljani so premagali Krko s 87:86.

Za Ljubljančane je to drugi naslov v tej sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra, in deseta zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. Zadnji naslov, ki so ga izpustili iz rok, je bil pokal 2021, nazadnje pa so v finalu klonili prav tako v pokalnem tekmovanju eno leto prej. Krka ostaja pri štirih pokalnih naslovih; nazadnje je slavila 2021, ko je prav na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur.