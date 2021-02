Gledalka se je opravičila LeBronu za izpad, nato prejela ponudbo za film za odrasle

"Rada bi se opravičila za to, da sem izgubila živce in odstranila masko v vročici tistega trenutka," je uvodoma v zapisu na družbenem omrežju Instagram pojasnila Juliana Carlos. Ta je požela precej pozornosti, ko je v zadnji četrtini tekme med Atlanto in LA Lakersi verbalno napadla MVP-ja finala pretekle sezone LeBrona Jamesa. Ta ji sicer ni ostal ravno dolžan (več o tem si lahko preberete tukaj). "Moj mož je velik privrženec športa in oba sva zelo strastna človeka. In bodimo realni: šport ne bi bil šport brez malce grdega govorjenja (trash talking, op. p.). Prepir med dvema odraslima je ušel izpod nadzora in moj naravni instinkt, da zaščitim človeka, ki ga ljubim, je posegel vmes," je svoj izpad, ostre besede ter mahanje s kazalcem še skušala upravičiti vročekrvna Carlosova.