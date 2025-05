'Gnusno. Ivo Daneu je več kot legenda in predvsem kulturen človek'

Odzivi na incident z druge finalne tekme lige ABA 2 med Ilirijo in Bosno, na kateri je moral zaradi opazk na določene nerazumljive sodniške odločitve kultno dvorano Tivoli zapustiti eden od najboljših jugoslovanskih in evropskih košarkarjev vseh časov Ivo Daneu, ne pojenjajo. Na družbenih omrežjih so se oglasili številni znani košarkarski strokovnjaki in funkcionarji iz nekdanje skupne države, ki so močno stopili v bran legendarnemu Ivu Daneuu.