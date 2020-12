Gobert najbolje plačani center v zgodovini lige NBA

"To je poseben dan zame in za mojo družino. Tukaj bom ostal in tukaj bom zmagoval," je v pismu navijačem napisal francoski reprezentant, izbran za najboljšega obrambnega igralca lige v letih 2018 in 2019. Za Utah Rudy Gobert igra že od leta 2013. "To pomeni, da verjamejo vame. Verjamejo v tisto, kar smo gradili v zadnjih letih s celotno organizacijo, s trenerjem in vsemi fanti. Zame je to neverjeten blagoslov. Je tudi zelo motivirajoč občutek, ker vem, da imamo isto vizijo in si želimo najboljše za ta klub," je za ESPN dejal francoski center. Utah je tako zadržal dva ključna igralca, saj je pogodbo podaljšal tudi branilec Donovan Mitchell.

"Moj cilj je osvojitev naslova prvaka in zmagovati. Ko sem se pogovarjal s svojim agentom, sem se odločil, da ne bom zahteval maksimalne pogodbe. S tem sem hotel pokazati klubu, da mi ne gre zgolj za denar. Gre za nadaljevanje vsega tistega, kar smo začeli graditi," je še dejal Gobert.

To je tretja najvišja pogodba v zgodovini lige NBA, na prvem mestu je grški košarkar Giannis Antetokounmpo pri Milwaukeeju, ki je ravno podaljšal pogodbo, na drugem mestu pa je pogodba, ki jo je leta 2017 z Oklahomo podpisal Russell Westbrook (ki je letos prestopil k moštvu Washingtona). Obenem je tudi najbolj donosna pogodba, kar se tiče igralcev na položaju centra v najkvalitetnejši košarkarski ligi na svetu, o čemer poročata tudi Sports Illustrated in ESPN. V zadnjih štirih sezonah, ko se je Utah uvrščal v končnico, je francoski center v povprečju dosegal dvojnega dvojčka, 14,7 točke, 12,6 skoka (in 2,3 blokade) na tekmo.