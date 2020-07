Gobert: Nisem bil tisti, ki je prinesel virus v ZDA

Še vedno se mu zdi, da je bil nekakšen "vzorčni primerek" za celotno skupnost. "NBA je čakala na prvi primer, da bi končala prvenstvo in to je padlo name. Postal sem javna podoba koronavirusa za Američane, vendar nisem bil jaz tisti, ki je virus prinesel v ZDA," je povedal Gobert v intervjuju za časnik L'Equipe. Glede simptomov, ki jih je imel, pa pravi: "Občutek za okus je nazaj, voh pa še ni stoodstoten. Razločim različne vonjave, vendar ne prav od daleč. Govoril sem s specialistom in dejal je, da to lahko traja tudi eno leto." Posamezni simptomi so bili zelo neprijetni: "Imel sem izkušnje, pred kakšnim mesecem in pol, ki so me prestrašili. Čutil sem, kot da bi mravlje plezale po stopalu in nisem vedel, kaj je to. Bilo je še nekaj podobnih reči, tako da še vedno ni vse povsem v redu."

Košarkarje v ligi NBA čaka nadaljevanje sezone, ki bo potekalo v Orlandu. Zaključek rednega dela bo na sporedu 30. julija, nato pa sledi še končnica, vse v "mehurčku" na Floridi.