Gogi, sporočilo je jasno

In tu je sporočilo: neverjeten odziv na našo objavo na športnem Facebook profilu je dovolj zgovoren – objavo je do objave tega prispevka všečkalo skoraj 5000 ljudi, zbrala pa je tudi prek 150 komentarjev. Sporočilo bralcev oz. navijačev je jasno, referendum najbrž ni potreben. Seveda pa je odločitev, ali boš nastopil na Eurobasketu 2022, samo tvoja. Navijači bodo zagotovo presrečni, če jih boš uslišal. In kdo ve: mogoče boš na koncu septembra presrečen tudi ti. Saj veš, malce kartanja ni škodilo še nikomur ...

Bil si kapetan leta 2017, ko je Slovenija najbrž prvič po plebiscitu leta 1990 dihala kot eno. Bil si človek, ki je pokazal, da se da, če se verjame. Bil si človek, ki je ljudem pokazal, da lahko petkrat padeš na predzadnji stopnici, a se pobereš in prideš do vrha. Bil si človek, ki je ljudi prepričal, da je romanje iz Slovenije v Istanbul nekaj čisto preprostega. Bil si človek, ki je Slovencem dal upanje. Upanje v boljše čase. Zdaj ti ti ljudje pošiljajo jasno sporočilo. Še vedno stojijo za teboj. Še vedno te podpirajo. Za njih boš vedno zlati kapetan. Tega ne bodo nikoli pozabili. Nikoli ne bodo pozabili septembra 2017, ko si je Slovenija povsem nepričakovano pokorila Evropo. Dokaz, da to ni bilo le naključje, je prišel na lanskih olimpijskih igrah. Tam te na žalost ni bilo ... A zdaj imaš priložnost, da pokažeš, česa vsega je ta reprezentanca s teboj še zmožna.

Poleg sporočila navijačev lahko dodam še nekaj svojega. "Ima Boga," sem po polfinalni zmagi takrat kričal in se spominjal, da je to poplačilo za tisto nesrečno slovensko tekmo z Grčijo. Medaljo si je slovenska košarka s svojim delom in svojo skromnostjo ter ponižnostjo zagotovo zaslužila. Tudi sam imam brata košarkarskega delavca in vem, da je slovensko košarkarsko okolje (zaradi sramotno nizkega finančnega vložka) vse prej kot idealno za razvoj takšnih talentov, ko sta ti in Luka Dončić, pa še kdo drug. A nekaj je jasno: kjer je volja, je tudi pot. In na takšni trnovi poti se običajno rodi še tista potreba trma, ki ob tako majhnem številu prebivalcev, kot jih ima Slovenija, lahko močno pripomore k zgodovinskim uspehom. Pa srečno, Goran Dragić! Naj bo to na parketu ali v vlogi navijača. Nihče ti nima pravice zameriti ...