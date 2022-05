Golden State povedel v seriji konferenčnega polfinala

Gosti so v naslednjem napadu ustavili prodor Jaja Moranta, ki ga je blokiral Stephen Curry, 6,7 sekunde pred koncem pa je Thompson imel na voljo dva prosta meta, a oba zgrešil. Nato so žogo dobili domači in po minuti odmora imeli 3,6 sekunde za zadnjo akcijo. To pa je neuspešno končal Morant, kar je pomenilo zmago gostov iz Kalifornije. Grizzlies so bili sicer boljša ekipe v prvih dveh četrtinah in pol, ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine pa so imeli padec v igri, kar so gosti unovčili za delni izid 9:0 ter 8:25 minute pred koncem prvič in edinkrat na tekmi povedli za dvoštevilčno prednost (103:93). Pozneje je z enako serijo odgovoril Memphis, ki je v zadnjih dveh minutah in pol trikrat prišel do vodstva, a so Warriors vedno odgovorili. Pri bojevnikih se je izkazal Jordan Poole z 31 točkami, devetimi podajami in osmimi skoki. Curry je dosegel 24 točk, pri čemer je zadel pet od 12 metov za tri točke, zadnje tri je zgrešil. Andrew Wiggins je dodal 17 točk, Clay Thompson pa 15. Velja pa poudariti, da so gosti cel drugi polčas igrali brez Draymonda Greena, ki je bil izključen 78 sekund pred koncem druge četrtine.

Pri domačih je Morant tekmo končal s 34 točkami, 10 podajami in devetimi skoki. Najboljšo karierno tekmo v NBA je odigral Jaren Jackson Jr., ki je vpisal 33 točk (trojke 6:9) in deset skokov. Druga tekma serije bo v noči s torka na sredo v Memphisu.

V noči na torek bodo ob 4.00 Dallas Mavericks z Luko Dončićem gostovali pri Phoenix Suns v okviru polfinala zahodne konference, v vzhodni pa se bodo ob 1.30 merili Miami Heat in Philadelphia 76ers. Pri 76ers bo na prvih dveh tekmah manjkal Joel Embiid, ki si je v prvem krogu proti Torontu zlomil desno arkado.

Izidi, 2. krog končnice:

- vzhodna konferenca:

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 89:101

(Milwaukee vodi z 1:0 v zmagah)

- zahodna konferenca:

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 116:117

(Golden State vodi z 1:0 v zmagah)

* Ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.