Golden State do zmage nad Atlanto, Dončić tokrat prost

Dvakratni zaporedni zmagovalci lige zadnjih dveh sezon, igralci Golden Stata, so v olimpijskem mestu iz leta 1996 prekinili niz šestih porazov v gosteh ter dobili dvoboj šele četrtič na zadnjih desetih tekmah. Stephen Curry je zbral 30 točk, Kevin Durant 28, Clay Thompson pa 27. Curry je samo v prvi četrtini dosegel 18 točk, več kot celotno moštvo gostiteljev (17), in Warriors so ob polčasu vodili z 61:47 ter nato tudi s 24 točkami prednosti. Atlanta, John Collins je bil prvi strelec domačih s 24 točkami, tako ni imela nobenih možnosti za zmago. Trae Young , ki je tretji strelec med novinci lige s povprečjem na tekmo 15,6, je dodal 20 točk, vendar je izgubil sedem žog in zgrešil vseh pet metov za tri točke.

Dončićev Dallas na delu znova v noči na sredo

Luka Dončić je med vsemi novinci v najmočnejši ligi na svetu igral največ in bil najboljši strelec. V povprečju je na parketu prebil 33,2 minute in dosegel 18,5 točke. Na zadnji tekmi Dallasa ni igral zaradi težav s kolkom, a naj bi se vrnil na parket že na naslednji tekmi s Portlandom. Dončićevo ime je vse od letošnjega nabora tesno povezano s Youngom, ki ga je kot petega po vrsti izbrali prav Dallas, a ga nato v menjavi igralcev z Atlanto zamenjal za Slovenca. Povezava med obema ostaja živa tudi po uvodnem delu sezone, saj je bil prav Young imenovan za najboljšega novinca v oktobru in novembru v vzhodni konferenci.

V njej je trenutno z 20 zmagami na čelu ekipa Toronto Reptors, tudi najboljše moštvo celotne lige. Toronto je v derbiju večera s 103:106 doma klonil z Denver Nuggets, ki je sedaj na čelu zahodnega dela. Igralec tekme je bil 23-letni Srb Nikola Jokić s svojim drugim trojnim dvojčkom v sezoni (23 točk, 15 podaj in 11 skokov) ter odločilnimi meti ob izteku igralnega časa.

Tako kot Denver ima 16 zmag in sedem porazov na drugem mestu na tem delu lige tudi ekipa Los Angeles Clippers, ki je s 129:126 v gosteh premagala New Orleans Pelicans. Tobias Harris (27 točk) je ključna prosta meta zadel 4,7 sekunde pred koncem. Takoj za Denverjem in Clippers je na vzhodu z zmago manj Oklahoma City Thunder, ki je v Detroitu s 110:83 nadigrala Pistons, osmo moštvo na lestvici lige.



Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder83:110



Atlanta Hawks - Golden State Warriors 111:128



Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 97:99



New York Knicks -Washington Wizards 107:110



Toronto Raptors - Denver Nuggets 103:106



Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 103:91



New Orleans Pelicans - LA Clippers 126:129