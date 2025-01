Golden State doživel najhujši domači poraz v zadnjih 40 letih

Košarkarji ekipe Minnesota Timberwolves so v ligi NBA doživeli poraz v gosteh s 106:108 pri Memphis Grizzlies, ki so v zadnji četrtini zrežirali preobrat. Anthony Edwards je pri Minnesoti zbral 32 točk, pri domači ekipi pa je Jaren Jackson ml. zbral 24 točk, vključno s 15 v zadnji četrtini, ko so grizliji prišli do zmage.

Medtem pa so Golden State Warriors doživeli najhujši domači poraz v ligi NBA v zadnjih 40 letih. Bojevniki so s 85:125 izgubili proti branilcem naslova prvaka Boston Celtics. Gostitelji so zaostajali vso tekmo, razen v uvodni četrtini, bili so zdesetkani zaradi poškodovanih igralcev in niso imeli nobenih možnosti proti moštvu z vzhodne obale. Pri Bostonu je bil najuspešnejši Jayson Tatum z 22 točkami.

Košarkarji New Orleans Pelicans pa so slavili težko prigarano zmago proti Utah Jazz. V dvoboju najslabših ekip zahodne konference so pelikani po podaljšku zmagali s 123:119. Druga najboljša ekipa zahoda Houston Rockets je doma presenetljivo izgubila s 96:107 proti Detroit Pistons, pri katerih je blestel Cade Cunningham z 32 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami. Jalen Duren je k zmagi batov, ki so imeli 48-odstotni met iz igre, dodal 16 točk in 14 skokov, Malik Beasley pa 17 točk s klopi.

Donovan Mitchell FOTO: AP icon-expand

Cleveland Cavaliers so z zmago nad Phoenix Suns s 118:92 potrdili prvo mesto v ligi NBA. Donovan Mitchell je dosegel 33 točk, od tega 23 v drugem polčasu, Darius Garland pa jih je k zmagi dodal 16. Cavaliers, ki so sezono odprli s 15 zaporednimi zmagami, so izboljšali najboljši izkupiček lige NBA na 36-6, kar je osmi najboljši začetek v zgodovini.



Izidi:

Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 110:105

(Luka Dončić: zaradi poškodbe ne igra za Dallas) Houston Rockets – Detroit Pistons 96:107 Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 108:106 New York Knicks – Atlanta Hawks 119:110 Cleveland Cavaliers – Phoenix Suns 118:92 Golden State Warriors – Boston Celtics 85:125 New Orleans Pelicans – Utah Jazz 123:119 (podaljšek) LA Clippers – Chicago Bulls 99:112