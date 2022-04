Golden State in Milwaukee napredovala

Milwaukee je tudi na peti tekmi v seriji igral brez Khrisa Middletona, a se njegova odsotnost ni poznala toliko kot tista Zacha LaVina pri Chicagu. Slednji je namreč v protokolih lige zaradi covida-19, manjkala pa sta tudi Alex Caruso in že dlje časa odsotni Lonzo Ball. Bucks so lahko nadomestili Middletona, Chicago pa se ob skromnejši predstavi DeMarja DeRozana (11 točk) brez nekaterih ključnih igralcev ni znašel. "Veliko smo govorili o širokem in kakovostnem kadru, ki ga premoremo. Nekateri drugi igralci so dobili priložnost in jo izkoristili. Naša obramba je bila vse boljša in nanjo se moramo še naprej zanašati. Imamo dobro skupino košarkarjev," je po tekmi izpostavil trener Bucks Mike Budenholzer. Giannis Antetokounmpo je dosegel 33 točk (11/15 met iz igre) in dodal devet skokov, s klopi se je izkazal Pat Connaughton z 20 točkami, pod košema pa je blestel Bobby Portis, ki je 14 točkam dodal 17 skokov. Pri gostih iz vetrovnega mesta je 23 točk dosegel Patrick Williams, 19 jih je dodal Nikola Vučević. "Po drugi tekmi, ki smo jo izgubili, smo se pogovorili, kaj natančno je v igri. Vsi smo vedeli, kaj želimo, a to smo morali pokazati na igrišču. Morali smo tekmovati na visoki ravni, se posvečati malenkostim ter si pomagati v obrambi," je ključe do hitrega napredovanja razkril grški zvezdnik. Milwaukee zdaj v konferenčnem polfinalu čaka težko pričakovan dvoboj z Boston Celtics. Slednji so s 4:0 pometli z Brooklyn Nets Gorana Dragića in vrgli rokavico sicer favoriziranim Bucks.