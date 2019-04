Golden State na krilih Duranta do visoke zmage v Los Angelesu

Na Zahodu je bila še tekma San Antonio Spurs – Denver Nuggets, ki so jo s 118 : 108 dobili gostitelji, ki po treh tekmah v boju na štiri zmage vodijo z 2 : 1. Tudi četrta tekma dvoboja bo v Teksasu. Teksaško ekipo je vodil 24-letni Derrick White, ki je s 36 točkami dosegel strelski rekord kariere, od tega je 26 košev dosegel v drugem polčasu. Poleg njega je še pet košarkarjev domače ekipe k zmagi prispevalo vsaj deset točk, največ pa DeMar DeRozan (25) in LaMarcus Aldridge (18).

Na edini tekmi vzhodne konference so košarkarji Philadelhia 76ers v gosteh s 131 : 115 premagali Brooklyn Nets in v zmagah povedli z 2 : 1. Junak večera je bil Ben Simmonsz 31 točkami, Tobias Harrisje k zmagi gostov, ki so igrali brez poškodovanega zvezdnika Joela Embiida, dodal 29 točk in 16 skokov. Namesto Embiida, ki se je pred tekmo sicer ogreval, a so bile bolečine v kolenu prehude, je začel Greg Monroe in dosegel devet točk in 13 skokov.

Za Mrežice, ki so izgubile zadnji dve tekmi, potem ko so presenetljivo dobile uvodno tekmo v Philadelphii proti tretjim nosilcem, sta D'Angelo Russellin Caris LeVert vsak dosegla po 26 točk.



